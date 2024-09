Vzhledem k předpovědi počasí, která varuje před silnými lijáky i povodněmi, svolali na radnici krizovou komisi a dobrovolní hasiči začali chystat výbavu i pytle s pískem. Podobné to bylo i jinde Novojičínsku.

„Stodolní potok, ten tady v sedmadevadesátém způsobil strašnou spoušť,“ popisovali obyvatelé části Nové Město. Stejnojmenná ulice byla tehdy kompletně pod vodou, a to měl na svědomí potok, jenž má dnes podobu v podstatě stružky, jež vede podél cesty a ústí poblíž do Odry. Most, který je dál směrem po hlavní silnici ke Skřivánčí ulici, zůstal v Odrách při katastrofálních záplavách z druhé poloviny devadesátých let jako jediný průjezdný.

„Kritickými místy jsou z našeho pohledu samotná řeka i potoky,“ prohlásil Roman Skalka, velitel družstva směny C z místního sboru dobrovolných hasičů. Ti už nastoupili na „povodňový“ režim, spočívající v kontrole právě lokalit s nejvyšším ohrožením, přípravám techniky (včetně dvou člunů) a plnění pytlů pískem.

„Protipovodňová komise zasedne v pátek ráno a prověří připravenost k řešení mimořádné situace. Postupujeme v souladu s běžným plánem,“ informovala mluvčí oderské radnice Lucie Kaspříková. Jménem města vyzvala obyvatele, aby každý sám za sebe zhodnotil situaci a na možnou velkou vodu se nachystal podle svých možností.

„Relativní výhodou je, že na konci loňského a na jaře letošního roku se čistila koryta potoků a náhonů, takže by průtočnost měla být dobrá,“ konstatovala mluvčí radnice v Odrách.

Na hrozivou předpověď počasí reagovali také ve Vražném. „Nové pozemkové úpravy, které by vyřešily slévání vody z polí a vyplavování zahrad, garáží i sklepů okolních domů, už nestihneme. Ale máme v pohotovosti naši rychlou rotu technických pracovníků, obvolal jsem povodňovou komisi i hasiče, aby byli až do pondělního rána připraveni zasáhnout,“ řekl starosta Lukáš Bršťák. Na třech vybraných místech se objevily pytle s pískem a dva sousedé vlastníci bagry slíbili obratem pomoci, pokud by bylo potřeba.

Bravantice zrušily kvůli extrémnímu počasí Gulášfest se soutěží o nejlepší guláš. Měl se konat v sobotu 14. září na zámku i za účasti armádního veterána Martina Malony, jenž vařil svého času českým kolegům a mezinárodním silám v Bosně a Afghánistánu. „Místo toho jsme navezli písek a nachystali pytle, i když naštěstí není zatím důvod k jejich naplnění. Máme vyčištěné kanály k odvodnění komunikací, prověřené koryto říčky Seziny, jestli tam nejsou větve a nánosy, i všechny tři poldry v obci,“ vzkázal starosta Rudolf Němec.

Vzhledem k výstraze meteorologů se hasiči v celém kraji rozhodli odvolat Den otevřených dveří stanic HZS MSK, jenž se měl konat v pátek 13. srpna po celé republice. Na Novojičínsku se to akcí v okresním městě, Kopřivnici a také v Bílovci.