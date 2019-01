Novojičínsko - Vláda ČR rozhodla, že víkendové dny 17. a 18. dubna budou Dny smutku. Také pořadatelé kulturních a sportovních akcí na Novojičínsku vzpomenou obětí leteckého neštěstí ve Smolensku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Havárie letounu s polskou osádkou, mezi níž byl i prezident Polska Lech Kaczyński a jeho manželka Maria, otřásla celou Evropou. K připomínce všech obětí, které ve Smolensku zahynuly, vyhlásila Vláda České republiky Dny smutku. Ty se odvíjejí od nedělního pohřbu prezidentského páru a veřejného smutečního obřadu, který se bude konat v sobotu ve dvanáct hodin. Přesně v tu dobu se obyvatelé ponoří na minutu do bezedného ticha. K pietě se připojí také organizátoři sportovních a kulturních akcí na území Novojičínska, kteří taktéž o víkendu uctí oběti leteckého neštěstí minutou ticha.

Sportovní haly a hřiště ztichnou

Nevídanou věc mohou zažít diváci sportovních klání, například ve fotbalu či basketbalu, nadcházející sobotu. Na začátku utkání se totiž hráči pohrouží do sebe, a uctí tak památku nešťastně zesnulých cestujících. „Utkání se hrát budou, ale na základě doporučení ČMFS se bude před každým utkáním, od žáků až po muže, držet minuta ticha. Tam, kde bude rozhlasová služba, to vyhlásí rozhlasem, aby bylo jasné, že je to minuta ticha za oběti letecké katastrofy v Polsku. Budeme to dělat u každého zápasu. Není to ale jen tím, že o tom ČMFS rozhodl. Měl jsem to nachystané už předem, ale čekal jsem, jestli budou navrhnuta nějaká další opatření,“ vysvětlil místopředseda Okresního fotbalového svazu Nový Jičín Miloš Holík. Jeho sportovní kolega ze světa basketbalu, Milan Dvořák z Basketbalového klubu Nový Jičín, se vyjádřil obdobně. I tito hráči budou držet pietu. „Basketbalovou federací nám bylo doporučeno držet minutu ticha. Takže před začátkem ligového zápasu budeme minutu stát,“ dodal Dvořák.

Kulturní akce se rušit nebudou

Společensko–sportovní událostí, která se odehraje na Novojičínsku, je každoroční Den bojovníků v Bílovci. „Budeme začínat po jedné hodině a taktéž nejprve uctíme mrtvé,“ sdělil trenér LubmerJack gymu Kamil Rozsypal.

Zrušit další víkendové akce pořadatelé na Novojičínsku nehodlají. Ticho však zavládne i tak. Asi největší kulturní akcí mezi 17. a 18. dubnem je kopřivnická Kopřiva, která se letos bude konat i ve Štramberku. „Myslím, že je jasné, že když se nebudou řešit sportovní utkání, tak nevím, proč my bychom měli. Budou tam představení, která jsou vážná a hovoří o smrti. Minutou ticha oběti samozřejmě uctíme, a jestli o nich budou chtít promluvit i herci, je to jen na nich,“ zmínil za pořadatele Jiří Cachnín z místního kulturního domu. Novojičínské kulturní středisko pořádá, ve spolupráci s místními kluby, dva koncerty. I ty bude předcházet minuta ticha.

Poněkud jinou vzpomínku na oběti neštěstí připravuje Elvis Presley Revival band v Příboře. „Akce se konat určitě bude, ale zvažujeme, zda uděláme minutu ticha. Určitě bychom zahráli nějakou písničku, protože máme spoustu přátel v Polsku,“ uzavřel za svůj tým Vladimír Lichnovský, jenž na pódiu ztělesňuje hudební ikonu Presleyho.