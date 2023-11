Pondělí 27. listopadu je již podruhé v historii našeho státu spojeno se stávkou. Zatímco v roce 1989 účastníci dvouhodinové manifestační generální stávky přišli podpořit požadavky Občanského fóra, účastníci té letošní celostátní výstražné jednodenní stávky chtějí zabránit navrhovaným úsporným opatřením ve školství.

Výstražnou stávku 27. listopadu 2023 podporuje plně nebo zčásti většina základních, mateřských a středních škol na Novojičínsku. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Celorepublikově se k výzvě školských odborů hodlají připojit tisíce školských zařízení a také na Novojičínsku je mnohem více těch, které se do stávky zapojí, oproti těm, které do stávky nepůjdou.

O tom, zda se ta či ona základní, mateřská či střední škola do stávky zapojí, se žáci i rodiče mohli a mohou z velké většiny dozvědět na webových stránkách příslušné školy, mnohá školská zařízení oznámení o zapojení se do stávky vyvěsila také při vstupech.

„Vážení rodiče a zákonní zástupci, informujeme vás, že zaměstnanci naší základní školy a mateřské školy se rozhodli vstoupit do stávky. Stávka se uskuteční v pondělí 27. 11. 2023. V tento den bude celá naše základní škola a mateřská škola uzavřena. Děti budou mít v tento den stravu odhlášenou,“ stojí například na webu ZŠ a MŠ Nový Jičín, Dlouhá 54. Za prohlášením jsou uvedeny důvody.

Podobně informuje třeba Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225. „Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření

ve školství mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit,“ Píše ředitelka kopřivnické školy Zdeňka Havlíková a závěrem dodává, že důvodem stávky nejsou platy učitelů, jak je veřejnosti některými médii podsouváno.

Nejde nám o platy

Ve stejném duchu hovořila Helena Alžběta Valášková, redakci Deníku oslovená ředitelka ZŠ a MŠ Hostašovice. Ta potvrdila, že budou mít zavřenou základní školu i mateřskou školu, které jsou v jednom objektu.

„Požádali jsme rodiče o jakousi součinnost, nezaznamenali jsme nikoho, kdo by něco v té souvislosti řešil, všichni to vzali na vědomí,“ sdělila Helena Alžběta Valášková. Ředitelka hostašovské školy zdůraznila, že nejde o platy učitelů. „Jde o systém výuky, zejména v případě malotřídek. Byla jsem na setkání s ministrem školství a připadne mi, že to je pomalu a potichu nachystaná likvidace malotřídek,“ myslí si Helena Alžběta Valášková.

Jako hlavní problém vidí nutné slučování tříd v některých hodinách, které by přinesl návrh vlády snížit maximální počty hodin výuky financované státem.

„Jako příklad může posloužit tělocvik. Když dáte dohromady prvňáka a páťáka, tak z logiky věci vychází, že ten páťák při určité činnosti může toho prvňáka přizabít,“ řekla ředitelka Valášková, která v případě sloučení považuje za nejvhodnější spojení 1. a 2. třídy, 3. a 4. třídy a samostatnou pátou třídu. „Takto to bývá, ale oni nám chtějí vzít hodiny, a pokud to tak bude, nemáme šanci to takto vést,“ vysvětlila s tím, že stejně se dá mluvit o výuce jazyků, různých výchovách a podobně. „V každém věku to děti vnímají jinak, nemůžete spojit velké a malé,“ podotkla Helena Alžběta Valášková.

Někde stávkují pedagogové, jinde kuchařky

O tom, že na každé škole může být jiná situace, svědčí například ta ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ředitel tamní Základní školy Záhuní Lukáš Machálka pro Deník uvedl, že část pedagogů se ke stávce připojila a část ne. Ve škole zůstanou žáci 1. až 4. ročníku a deváťáci.

„Součástí zůstává školní družina a školní jídelna pro žáky, kteří se ten den zúčastní výuky. Protože se část pedagogů stávky nezúčastní, rozhodli jsme, že ti nejmenší budou ve škole, aby to rodiče nemuseli řešit. Mateřské školy jedou bez omezení,“ doplnil Lukáš Machálka.

Zdeňka Murasová, ředitelka Základní školy Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, sdělila, že škola bude otevřená. „Stávkují jen někteří nepedagogičtí pracovníci, pedagogičtí nestávkují. Škola jede v plném rozsahu, jak výuka, tak školní družina. Akorát je zavřená jídelna, protože se do stávky zapojily kuchařky a děti tak dostanou celodenní balíčky se svačinou,“ upřesnila Zdeňka Murasová.

V nedalekých Veřovicích budou mít v provozu jídelnu a mateřskou školu, základní škola a školní družina budou zavřené. „Pracovníci na úklid a všichni pedagogové ve škole jsou ve stávce,“ objasnila Magdalena Obšivačová, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Veřovice.

Některé školy pojedou i ve stávce

V Základní škole Nový Jičín, Komenského 66 stávkují vedle pedagogů také kuchařky, ale rozhodly se, že nejmladší školáky a jejich rodiče nenechají ve štychu.

„Přihlašujeme se ke stávce, ale pro nejmenší děti, to je zatím první až třetí třídy, zajišťujeme náhradní výuku. Je to možné díky tomu, že naše paní kuchařky se rozhodly částečně připojit a částečně být v práci, protože ještě vaříme pro sousední mateřskou školu. Aby tam ty děti nebyly bez oběda, tak byly paní kuchařky tak hodné, že navaří. Tím pádem je postaráno i o nejmenší děti, které budeme mít ve škole. Ale stávku jako pedagogové určitě podporujeme,“ poznamenala ředitelka této novojičínské školy Jitka Hanzelková.

Složitá je také situace v Základní škole Odry, Komenského. Tamní ředitel Radek Hendrych uvedl, že stávkují, ale provoz školy jsou schopni zajistit.

„Dvacet lidí u nás stávkuje a z těch, kteří podporují stávku asi šedesát procent nezůstane doma a půjde do školy v rámci vztahů s rodiči. Abychom jim nezpůsobili nějaké problémy. Navíc spravujeme dvě další školy, kde nestávkují, takže je to pro nás dost komplikované,“ přiznal Radek Hendrych.