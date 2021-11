Možná už v tomto týdnu se zvednou ceny některých výrobků společnosti Machač, řeznictví a uzenářství. Podle jednatele firmy Tomáše Machače je důvodem, že už stoupají ceny vstupních surovin. „Zatím po pětikorunách, ale jde to nahoru,“ poznamenal Tomáš Machač a dodal, že zdražování je logickým vyústěním současné situace s energiemi.

„Máme teď nasmlouvané nějaké ceny energií, které ještě budeme mít několik měsíců fixované, ale v momentě, kdy nám ta fixace skončí, tak se nám zvednou náklady na energiích o možná tři sta procent. Tak se to musí promítnout do výrobků,“ řekl Tomáš Machač, zároveň upozornil, že výrobky určitě o tři sta procent nezdraží, ale minimálně desetiprocentní nárůst mají naplánovaný. „Zatím jsme nedělali nějaké restrikce a nevezli se na vlně zdražování, jak je tomu u stavebnin, a podobně. Maso nijak výrazně nezdražuje, ale když nám zdraží vstupy nebo energie, tak to musíme nějak reagovat. Nejsme prvovýrobci,“ vysvětlil Tomáš Machač.

Zdražovat bude muset také Restaurace Gabi v Novém Jičíně, která doposud držela jedny z nejnižších cen za menu a má i rozvážku jídla například důchodcům. Provozovatel Pavel Kanaloš pro Deník uvedl, že zřejmě podraží už v příštím týdnu. „Nebude to o moc, asi o pět korun, ale půjde to nahoru. Musíme. S elektrikou a plynem je to teď špatné. Navíc v restauraci ubylo, lidí protože nejsou očkovaní a chodí kontroly. Je to letos špatné. Takže musí ceny jít nahoru. Nechtěl jsem jít přes stovku, ale bude to nutné,“ posteskl si Pavel Kanaloš.

S vyššími cenami budou muset počítat také návštěvníci legendární restaurace Libušín na Pustevnách. Jakub Nykl, provozovatel Libušína a ubytovny Maměnka, počítá s cenovým navýšením zhruba od Nového roku. „Je to zejména kvůli elektrické energii. Fixaci máme do konce roku a pak už asi budeme nakupovat dražší. Mluví se o navýšení ceny elektřiny o tři sta a více procent, tak se to bude muset projevit. Ke konci roku vždy měníme jídelníčky, takže v tom už to zdražení zahrneme. Ale myslím si, že zdražovat bude muset každý,“ podotkl Jakub Nykl.

Do Nového roku chce vyčkat Ladislav Hezký, známý výrobce Štramberských uší. Jako důvod uvádí, že zatím ceny dodavatelů energií nezná. „Ještě jsem nedostal nic potvrzeného a nechci zdražovat jen na základě toho, co se mluví. Až to budu mít v ruce, tak asi na to budu muset nějak reagovat. Zatím ale jedu za staré ceny,“ sdělil Ladislav Hezký a upozornil, že svou roli sehrají rovněž mzdové náklady, které se mu zvýší.

Mzdové požadavky zaměstnanců jsou vedle stoupajících cen energií a vstupních surovin důvodem, proč budou dražší proslulé koláče lopaťáky a další výrobky z pekárny Anežka v Palačově, místní části Starého Jičína. Provozovatel Pavel Vašut doplnil, že vyrábí také doplňkové pečivo i slané pečivo a ve Starojické lhotě má také bezlepkovou pekárnu. „Samozřejmě, že uvažujeme o cenových úpravách, protože vstupy zdražují, a rostou mzdové požadavky zaměstnanců, takže to musíme promítnout do ceny,“ doplnil Pavel Vašut.

Určitě zdraží také pivo. Jeden z mála provozovatelů soukromého pivovaru na Novojičínsku, Petr Holub, který v Bílovci vaří již řadu let pivo značky Zobak, se netajil tím, že bude zdražovat. „Pivo bude dražší, to je jasné. Všechno jde nahoru, vstupy, doprava, všechno. Takže se to musí do ceny piva promítnout,“ potvrdil Petr Holub.