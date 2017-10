Novojičínsko: Vlaky stály, stromy padaly

Kdo vyrazil v neděli vlakem do Prahy nebo naopak z Prahy do Ostravy, užil si cestování dosyta. Cesta, která běžně trvá kolem tří hodin, byla o více než čtyři hodiny delší.

Velké komplikace v dopravě způsobila nedělní vichřice, která se v průběhu dne prohnala celou republikou. Na hlavním železničním koridoru z Prahy do Ostravy stály vlaky, nebo se ploužily doslova krokem, i několik hodin. Výjimkou nebyl ani odpolední rychlík jedoucí z hlavního města přes Pardubice, Olomouc, Ostravu až do slovenských Košic. A to i přesto, že se jako jeden z mála vydal na trať s pouze asi desetiminutovým zpožděním.



Že cesta nebude až tak hladká, jak by se na první pohled mohlo zdát, si cestující začali uvědomovat o několik kilometrů dále, někde před Pardubicemi, když se vlak poprvé na více než hodinu zastavil. Během chvíle začali lidé telefonovat svým příbuzným a známým s tím, že i jejich vlak zůstal z důvodu komplikací na trati „viset“, a domů tak dorazí zřejmě se značným zpožděním. S jak velkým, to v tu chvíli ještě nikdo netušil.

V jednom z kupé cestovala také devětadvacetiletá žena z Novojičínska, která si ale nepřála uvést své jméno. Podle ní nikdo, alespoň v případě jejích pěti spolucestujících, nevěděl, co se přesně děje, čemuž napomohl i špatný technický stav rozhlasu v jejich kupé. Hlášení, které mělo informovat cestující o vzniklé situaci, tak v kupé nebylo slyšet. „Někteří spolucestující se navíc začali strachovat, že nestihnou další navazující spoje do svých domovů,“ popsala situaci Deníku cestující z Novojičínska.



Po několikaminutovém nekonečném čekání se vlak znovu dal do pohybu. Netrvalo však dlouho a souprava musela zastavit znovu, tentokrát těsně po projetí České Třebové. „Tady budeme minimálně dvě hodiny stát. Cestující, kteří chtějí vystoupit, tak mohou přes vůz číslo osm,“ hlásil cestujícím stevard s informací, že nedaleko se nachází zastávka Třebovice.



Na otázku, proč se vlastně stojí, odpověděl, že podle něj je to z důvodu nakumulování většího množství vlaků, jež chtějí daným místem projet, a proto musí počkat. Nejhorší obavy se ale nenaplnily. Už zhruba po hodině se vlak opět rozjel a mířil vstříc Zábřehu na Moravě. Do své další zastávky, na nádraží do Olomouce, pak dorazil po dalších krátkých vynucených zastaveních, která už ale nebyla nijak extrémně dlouhá.

DESÍTKY MINUT ZPOŽDĚNÍ

„Z Olomouce do Ostravy už byla cesta plynulá a bez komplikací,“ přiblížila zbývající úsek své cesty devětadvacetiletá žena s tím, že do cílové stanice, kterou byla Ostrava-Svinov, nakonec dorazila s celkovým zpožděním 255 minut.



O tom, že větrná smršť, která se v neděli prohnala Českou republikou, dala zabrat nejen pracovníkům na železnici, ale hlavně hasičům, svědčí například nedělní statistika výjezdů hasičů na Novojičínsku.

Jen kvůli odstraňování stromů měli 37 výjezdů, nejvíce asi na území Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic, kvůli odstraňování nebezpečných stavů, jakými byli například upevnění střechy a jiná opatření, hasiči vyjížděli šestnáctkrát. Situace na Novojičínsku přitom nebyla zdaleka nejhorší.