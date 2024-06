/FOTOGALERIE/ Po stopách průmyslu, který proslavil Nový Jičín, vyráželi poslední květnovou sobotu z náměstí historickým autobusem zájemci o komentované prohlídky. Cesta vedla továrnami, které mají nejlepší léta dávno za sebou, ale i těmi, jež fungují dodnes.

Kloboukový den v Novém Jičíně, 25. 5. 2024. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Je o to velký zájem,“ konstatoval Tomáš Preiss, který šoféroval rychlý čtyřkolový omnibus Tatra T-43 z roku 1929. Protože byla jeho kapacita omezena, zájemci o výlet v rámci novojičínské Technotrasy se museli předem objednávat. Vyráželo se v deset dopoledne, v poledne a pak ještě i ve dvě hodiny dopoledne.

Cesta vedla nahoru do města k Hücklovým vilám, které bývají zpřístupňovány ve výjimečných dnech. „Dnes lidé uvidí takzvanou vilu Johanna Hückla, novorenesanční stavbu z roku 1880. Projdeme jak soukromé, tak reprezentační prostory, podíváme se do půdní části i do sklepa,“ popisoval průvodce Filip Kedroň.

Výlet doplnily i historické fotografie významných objektů, okolo nichž omnibus Tatra T-43 projížděl. Následovala prohlídka expozice klobouků v Návštěvnickém centru Nový Jičín s možností vyrobit si svůj miniklobouček na parním stroji, který v Česku nemá obdoby. „Účastníci si dotvořili a dozdobili své kloboučky a zahráli si tak na módní návrháře,“ doplnila Nikola Maňáková z informačního centra.

Novojičínské kloboukové dny byly letos naplánovány i na 20. července a 17. srpna, opět s termíny v 10, 12 a ve 14 hodin.