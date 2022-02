„Po prohlídce českého pavilonu a po krátké zvukové zkoušce jsme si připravili svá dvě samostatná vystoupení,“ poznamenal Karel Dostál a upřesnil, že 17 a v 19 hodin si tak návštěvníci českého pavilonu vyslechli půlhodinové bloky připravené zejména z českých písní, a to od tradičních tuzemských autorů přes úpravy populárních českých písní až po vokální verze známých zahraničních skladeb.

Zazněly tak skladby a písně Ohlas písní českých od Leoše Janáčka, Znala panna pána, Prstýnek, All you need is love, Lions sleeps tonight, My old man, Loituma polka či For the longest time.

„Závěrečnou skladbou byla vždy česká státní hymna ve čtyřhlasé úpravě. Vystoupení měla úspěch, o čemž svědčil nejen bouřlivý potlesk přihlížejících, ale také jejich následné ohlasy, a dokonce i nabídka Sextetu na jeho účast na zahraničním hudebním festivalu jako čestného hosta,“ dodal Karel Dostál.

Umělecký vedoucí tělesa připomněl, že za 15 let existence stálo před mužským vokálním seskupením Sextet+, působícím při Gymnáziu Nový Jičín, mnoho výzev. Patřila mezi ně soutěžní vystoupení a také řada tuzemských i zahraničních koncertů. Těmi největšími výzvami bylo například vystoupení v České televizi v roce 2013, vystoupení při znovuotevření pražského Národního muzea v živém vysílání Českého rozhlasu 2 pořadu Tobogán Aleše Cibulky v roce 2018 či samostatné vystoupení v rámci Česko-japonského koncertu v Rudolfinu o rok později.

„V závěru loňského roku přišla nová, mimořádná nabídka - reprezentovat českou hudební kulturu na světové výstavě EXPO 2020 ve Spojených arabských emirátech, v Dubaji. Myšlenka se zpočátku zdála být příliš odvážná a nerealizovatelná, po opakované komunikaci s managementem Českého pavilonu na Expo 2020, a zejména pak s generálním komisařem našeho pavilonu Jiřím Františkem Potužníkem, bylo rozhodnuto: novojičínský Sextet+ v Českém pavilonu vystoupí 8. února 2022, jen dva dny po tamním koncertu slavné české kapely Mirai. Velké poděkování, že jsme toto mohli uskutečnit, patří zejména grantové podpoře města Nový Jičín. Díky ní mohli členové Sextetu+ velmi dobře reprezentovat město Nový Jičín a také kvalitní českou vokální produkci,“ uzavřel Karel Dostál.