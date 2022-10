Město Nový Jičín podle něj poměrně lehce zvládlo dobu „covidovou“, v současnosti pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny a do budoucna zvládne i krizi energetickou. „Nový Jičín jako jedno z mála měst má vysoutěženou energii se zafixovanou cenou do konce roku 2023. Už dnes se soustředíme na to, jak s touto komoditou dále pracovat,“ poznamenal Stanislav Kopecký.