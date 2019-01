Nový Jičín – Příští rok tomu bude čtyřicet let, co v Novém Jičíně stojí současný hokejový stánek. I předtím se však obyvatelé města na ledě měli kde vyřádit.

Zimní stadion v Novém Jičíně. Ilustrační foto. | Foto: Archiv/Deník

Čtyři křížky zimní stadion neskryje, ovšem v posledních letech se ho přeci jen podařilo z části modernizovat. Město navíc hodlá požádat o dotace, které by posloužily na další rozvoj areálu. Tento krok v únoru schválili zastupitelé města. „V případě získání dotace by došlo k dostavbě zimního stadionu o ošetřovnu, vrátnici, sociální zařízení, tělocvičnu, v souladu se pracovanou koncepcí. Předpokládaná doba realizace je od letošního října do srpna příštího roku,“ zmiňuje na webu radnice mluvčí Nového Jičína Marie Machková.

Současný zimák má kapacitu dva tisíce diváků a je domovem druholigového HC Nový Jičín. Od samého počátku však hokejisté komfort v podobě zastřešené haly využívat nemohli. Toho se dočkali až po sedmi letech provozu v roce 1980. Rekonstrukce stadionů probíhá v etapách od počátku století. Nejdříve se nového zázemí dočkali hráči, opravena byla sociální zařízení a vznikla také restaurace. V roce 2007 přišla na řadu generální oprava ledové plochy, v současné době je součástí areálu také dostačující parkoviště pro 150 vozidel. Vlastníkem stadionu je město Nový Jičín, ovšem jeho provozovatelem je od roku 2011 občanské sdružení Hokejový klub Nový Jičín.

Dříve než se postavil současný zimní stadion, se v ledovou plochu každou zimu proměnil areál dříveškvarového hřiště, dnes moderního hřiště s umělým povrchem třetí generace. Na zalednění rozsáhlé plochy se využívala voda z nedaleké říčky Grasmanky.

Přečtěte si také: Modernizace stadionu v Kopřivnici stojí na dotaci