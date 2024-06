Novojičínští chtějí veřejné grily, nové hřiště nebo mobiliář k vilám

Půl milionu půjde letos na projekty participativního rozpočtu v Novém Jičíně, tedy nápady lidí, jak vylepšit město a život v něm. „Občané předkládali návrhy od března do konce dubna. Pak prošly kontrolou formálních záležitostí a hodnocením lidmi z našich odborů,“ informoval novojičínský městský úřad s tím, že radní rozhodnou o tom, které projekty postoupí do veřejného hlasování. To proběhne od 1. do 31. října.

Participační rozpočet v NJ, 3. 6. 2024. | Video: Deník/Radek Luksza