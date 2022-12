„Bude to na širokém území – mělo by být pět scén, hlavní bude v amfiteátru, ale některé budou menší, a chceme mít dalších pět míst, která budou mít doprovodný program,“ nastínil Marian Žárský a dodal, že mezi zmíněnými místy by rádi měli bývalý Hotel Pantáta nebo bývalou sušárnu ovoce, kterou projektoval známý tvůrce Libušína a dalších pustevenských staveb architekt Dušan Jurkovič. S majiteli obou zmíněných staveb budou organizátoři festivalu jednat.

„Chceme jít stejným způsobem jako u Horečky festu, který jsme tady před několika lety založili. Jeho smyslem bylo na samotném počátku oživení do té doby chátrajícího a dlouho nevyužívaného amfiteátru. Nyní chceme, aby naše nová aktivita nějak pomohla k obnově těch míst jako jsou Pantáta nebo sušárna ovoce,“ vysvětlil Marian Žárský, jemuž v přípravě festivalu pomáhá kolega Zbyněk Gerlich a v užším týmu je také starosta Trojanovic Jiří Novotný. Zapojit chtějí rovněž město Frenštát pod Radhoštěm.

„Nazýváme to sami pro sebe jako festival osobností před pódiem a na pódiu. A ten název Kontakt je tom, že chceme, aby většina účinkujících se pohybovala mezi těmi návštěvníky akce. Cílem je, aby si lidi mohli povykládat například s Davidem Vávrou o architektuře a podobně. V Pantátovi bychom chtěli vystavit fotografie Jindřicha Štreita, Libora Fojtíka a oslovíme rovněž pana Petra Helbicha. Atmosféru by tam mohla dokreslovat nějaká džezová muzika. Hlavní hudební menu má obsahovat kapelu Tata Bojs a Tomáše Kluse, muziky bude ale mnohem více. Mezi vystupujícími a hosty budou například Ester Kočičková, zmíněný David Vávra, Čestmír Strakatý, a pokud situace na Ukrajině dovolí, měl by se objevit také reportér Martin Dorazín.

„Chceme účinkující, kteří tady budou chtít být, protože se tady chtějí setkat,“ poznamenal Marian Žárský s tím, že festival bude také například o designovém nábytku, prvotřídním kuchařském umění či kvalitních nápojích. „Návštěvník si užije vystoupení, dá si dobré jídlo, prohlédne si například designové vybavení, pobaví se se známými osobnostmi i s dalšími lidmi a bude mít dotknout se míst, která mají génius loci,“ uzavřel Marian Žárský.