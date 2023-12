Je libo svařené víno, punč nebo něco jiného? Nabídka nápojů na zahřátí je na letošním adventním jarmarku v Novém Jičíně opravdu pestrá, podobně jako program.

Adventní jarmark v Novém Jičíně - 6. prosince 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Novojičínský adventní jarmark nabízí každý den nějaké povyražení. Například v úterý 5. prosince to bylo rozsvícení stromu s Mikulášem a čertovskou show, ve středu vystoupily flétničky a sbory ZŠ Komenského 68, ve čtvrtek se předvedou žáci ZŠ Komenského 66 a ZŠ Jubilejní a Dlouhá nebo kapela Ballistic a v pátek zahrají kapely Švestka a Věšák.

Na pódiu, které je letos na opačné straně náměstí, se během adventního jarmarku představí vesměs místní tělesa, což je terčem kritiky některých diskutujících na sociálních sítích. Zejména poté, co zde byl vyvěšen adventní program Havířova, jenž je plný hvězd české hudební scény. „Oproti Havířovu to máme ubohé jak státní rozpočet,“ napsal jeden přispěvatelů. Další mu přitakávají, že již dlouhou dobu vystupují v Novém Jičíně stále titíž interpreti. Jiní upozorňují, že je těžké srovnávat Nový Jičín s Havířovem, který je co do počtu obyvatel zhruba třikrát větší.

„Taky jsme nemuseli mít v NJ nic. Stále je to „málo“, tak jestli vás zaujmou trhy jinde, sedněte do auta či jiného prostředku a jeďte tam, kde to mají lepší,“ reagovala jedna z diskutujících.

Zatímco o programu se vášnivě diskutuje, na adresu nabídky občerstvení žádné kritické ohlasy nejsou. Ta je letos hodně pestrá, zejména co se týče „něčeho na zahřátí“. Dvě deci svařeného vína, červeného i bílého, stojí vesměs ve všech stáncích 45 korun, dvě výjimky jsou za 50 korun.

Kdo má rád punč, má velký výběr, ať už podle složení, ceny nebo množství. Dvě deci dětského punče stojí nejčastěji 35 korun, někde jsou i za 40 korun. Alkoholické punče jsou například cherry, jahodové, francouzské, banánové, kokosové a dokonce i Jack Daniels.

Dvě deci punče stojí od 49 do 60 korun, dají se koupit také dvojnásobně velké punče, jejichž cena je oproti „klasickým“ objemům, tedy dvěma deci, výhodnější. Například čtyři decilitry turbo punče nebo punče extra se dají koupit za 70 korun, jeden ze stánků nabízí čtyři deci v cenách od 69 do 89 korun, podle složení.

Adventní jarmark v Novém Jičíně začal 1. prosince a potrvá do 23. prosince.