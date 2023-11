I letos se lidé mohou těšit na zhruba třítýdenní adventní jarmark v Novém Jičíně. Kromě zboží a dobrot přinese také zábavu.

Takto vypadal Adventní jarmark v Novém Jičíně v roce 2022. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Jarmark začne 1. a potrvá do 23. prosince. Ve třech desítkách stánků najdou návštěvníci například sýrové speciality, pekařské a cukrářské výrobky, rukodělné výrobky a dekorace, přírodní kosmetiku, textilní zboží nebo ovocné lihoviny a další věci. Chybět nebude občerstvení, děti a dorost dostanou v průběhu jarmarku zdarma teplý čaj u stánku Občerstvení U Sluníček.

Stánky budou mít otevřeno každý den včetně víkendu minimálně od 9 do 17 hodin. Maximální prodejní doba stánků bude v pondělí a úterý od 9 do 21 hodin, od středy do soboty od 8 do 22 hodin a v neděli od 8 do 20 hodin. Každý den bude atmosféru dotvářet hudba z adventního rádia, a to od 9 do 20 hodin.

„Na Masarykově náměstí bude také zajímavý a bohatý program,“ nastínil již dříve Jiří Macíček, producent Městského kulturního střediska Nový Jičín. Ve středu 15. listopadu zveřejnilo program Návštěvnické centrum Nový Jičín.

Hned první večer na pódiu u vánočního stromu předvede kapela Apači, jak si představuje Rockové Vánoce. V sobotu po rozsvícení první svíce na adventním věnci zahraje duo SoundMates, v neděli se představí místní multižánrová kapela Fčil a Tu. V pondělí 4. prosince začne sváteční výstava na Staré poště, úterý přinese Den s Mikulášem s veselým programem hlavně pro děti, příchodem mikulášské skupiny a rozsvícením vánočního stromu. Poté Mikuláše na pódiu vystřídá kapela Karla a Slušný Podnik.

V průběhu dalších dnů vystoupí soubory z místních škol, další kapely a sbory z Nového Jičína, blízkého i vzdáleného okolí, jako například Ballistic, Věšák, Švestka, KOS, Městská dechová hudba Nový Jičín, A prima Vista, Klika NJ Blues, ReLucie, Ondřej Fencl a Hromosvod, David Vysloužil a Acoustic Irish, Sladíme, SACA, Chasing Eagles, Monika MOKA, Dominik Sadil, Gangster Orchestra, Poutníci, Brouci, Ilona Csáková se svým Bandem, All Bras Band nebo Ondrášek, jehož přípravka jako každoročně druhou prosincovou středu podpoří akci Česko zpívá koledy.

Kromě hudební produkce bude k vidění i divadlo, zejména pro děti. A ani letos nebude chybět Běh o vánočního kapra. Adventní jarmark zakončí v sobotu 23. prosince v 17 hodin rozsvícení čtvrté svíce na adventním věnci.

Adventní jarmark Nový Jičín, kompletní program