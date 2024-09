Do nové sezony vstupuje novojičínské Beskydské divadlo s řadou novinek. Cílí především na dětské publikum. Ovšem zkrátka nezůstanou ani dospělí, pro které je určena Talk show Do divadla s…, a besedy s osobnostmi z celé republiky. Divadlo se také zapojí do slavností města 6. a 7. září.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Festival Paseka se přesunul na Horečky, takhle to tu během programu vypadalo Festival Paseka v pátek 30. srpna 2024. | Video: Deník/Michaela Kaňoková

„Když jsem před rokem přišel do Beskydského divadla, zjistil jsem, že se málo věnujeme dětem. Vznikla tvořivá divadelní dílna pro děti od 6 do 10 let a jejich rodiče, ve které si děti pod vedením lektorek vyrábějí papírové prstové loutky a nakonec si s nimi zahrají pohádku. Inspiroval jsem se u spolku THeatr ludem. Na začátku nám spolek i pomáhal. Od října budeme mít vlastní projekt a budeme pracovat samostatně,“ řekl ředitel Beskydského divadla v Novém Jičíně Jiří Močička.