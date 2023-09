Nejkrásnější náměstí v České republice roku 2015. Tento titul získalo město Nový Jičín v celostátní soutěži, které se zúčastnilo 71 měst a obcí. A teď?

Dlažba Masarykova náměstí v Novém Jičíně - 13. září 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Kdyby hodnotitelská komise přijela na Masarykovo náměstí do Nového Jičína v těchto dnech, zřejmě by omdlela a ze soutěže město rovnou vyškrtla. Kvůli dlažbě.

Obrovské mastné i jiné fleky a další obrazce vytvořené zbytky jídla a nápojů pokrývají téměř celou dlažbu novojičínského náměstí. V sobotu 9. září tady vrcholila dvoudenní Novojičínská slavnost.

Je středa - rozhlížím se kolem sebe, když za sebou slyším mužský hlas. „To je hnus! Ta špína všude kolem. Nechápu, jak to může město, které tady pořádá různé akce, takto nechat,“ čílí se postarší muž, jenž prochází novojičínským náměstím v doprovodu zhruba stejně staré ženy.

Následující den dopoledne se spojuji s Jiřím Balou, jenž pracuje v novojičínských technických službách jako vedoucí úseku místních komuniķací. Potvrzuje, že o znečištěné dlažbě ví. „Je problém třeba v tom, že jsou tam prodejci, kteří smaží, a když odjedou zůstane to po nich znečištěné. Rád bych zjistil, jak to má pronajímatel ošetřené,“ říká Jiří Bala.

Prý už má domluvené, že mu na ukázku přivezou čistící stroj. „Už jsem tady měl na ukázku jeden, ale ten mě nepřesvědčil, takže máme objednaný druhý, že bychom to na tom vyzkoušeli,“ vysvětluje Jiří Bala s tím, že požadavek vyčistit Masarykovo náměstí už dostali.

Kontaktuji místostarostu Nového Jičína Václava Dobrozemského, aby mi řekl něco o způsobu pronájmu prodejního místa na náměstí v centru města. „Pravidla jsou určitě stanovená. Na starosti to má návštěvnické centrum, které řeší pronájmy a výběr toho, co se tam bude prodávat,“ tvrdí Václav Dobrozemský.

Vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín Radka Bobková potvrzuje, že právě oni pronajímají prodejní místa na náměstí. „V průběhu slavnosti ale na ploše náměstí nebyl žádný stánek s potravinami nebo občerstvením. Stály pouze na místě předloubí. To, co je na dlažbě náměstí, způsobili návštěvníci,“ konstatuje Radka Bobková.

„Všechny prodejce, kteří dlažbu zašpinili na předloubí, jsme oslovili a probíhá čištění. My to vyfotíme, zašleme a oni si to vyčistí. Mají v podmínkách, že vše musí uvést do původního stavu,“ doplňuje vedoucí návštěvnického centra.

Co ale se svinčíkem po jedlících? Náměstí v Novém Jičíně vypadá opravdu nevábně. Zaměstnance technických služeb čeká nesnadný úkol. „Asi to uděláme jako každý rok, že nakoupíme kartáče a chemii a ručně vyčistíme aspoň ty největší a nejhorší fleky. Uvidíme, jak si s tím poradí ta mašina, kterou chceme otestovat,“ přemýšlí nahlas Jiří Bala.