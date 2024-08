„Je to jako naše vysněné miminko. Navíc v domě s barokním duchem,“ těší se paní Rosana, která má zkušenosti s vedením galerií v domovském Bílovci. A to MonAmi ve stejnojmenném knihkupectví s kavárnou a Moritz na zdejším zámku.

„Vyzkoušeli jsme si to a teď chceme galerii vlastní, zaměřenou na moderní umění. Nový Jičín jsme si vybrali proto, že je zde i větší turistický ruch. A nic podobného v tomto městě není,“ vysvětluje s tím, že zpočátku budou v nové Galerii De Montfort fungovat s manželem jako mecenáši.

„Máme něco nastřádáno, budeme ji nejprve vést bez tlaku na prodej, abychom zjistili, jaké jsou v Novém Jičíně podmínky pro umění. Posléze by se měla posunout do komerční polohy,“ pokračuje paní Rosana.

Bývalá prodejna potravin ovšem potřebuje opravit, a to nejen zevnitř. „Vypadá to na nákladnější přestavbu. Nutná bude výměna oken i nová fasáda, což zařídí u této památky vlastník, tedy město,“ líčí. Rekonstrukce potrvá nejméně tři měsíce, do konce roku by nicméně manželé de Montfort rádi galerii otevřeli.

Vedení města si od ní slibuje zvýšení zájmu o Nový Jičín jak ze strany turistů, tak milovníků umění. „Nebytové prostory v této budově byly volné od loňského podzimu poté, co tam zkrachovala prodejna s potravinami. Vyhlásili jsme proto nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor, aniž by se stanovilo, jaký druh provozovny v nich má sídlit. Přihlásili se dva zájemci, a to provozovna rychlého občerstvení a galerie. Vyhrála nabídka galerie a vzdělávacího centra,“ shrnula Marie Machková z novojičínské radnice.

Garerii provozovanou Rosanou de Montfort na zámku v Bílovci je možné navštívit v sobotu 31. srpna od 18 hodin v rámci Hradozámecké noci. A na první zářijový víkend je pak pod její taktovkou naplánováno zahájení dvou výstav. Regionální fotografka Karin Petrskovská představí snímky v pátek 6. září v MonAmi a pražská malířka Lenka Kozlíková obrazy v sobotu 7. září v Moritzu. Obě vernisáže začínají v 17 hodin.

Kdo bude jako první vystavovat v nové galerii v Novém Jičíně, zatím rozhodnuto není.