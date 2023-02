Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký pro Deník uvedl, že město zaměstnává odborníka na energetiku, který radí, kde by se fotvoltaické panely měly instalovat. „Trochu nás mrzí, že se bude novelizovat zákon o umístění fotovoltaik. Dříve platilo, že na dvacet kilowatt musí být licence, povolení, stavební řízení. Od letoška by toto až do výše čtyřiceti kilowatt mohlo odpadnout. My vyjedeme s pilotním projektem, kdy prokazatelně na střechách technických služeb i garáží to nemůže nikomu vadit,“ poznamenal Stanislav Kopecký.

Novojičínský starosta upřesnil, že v areálu Technických služeb města Nový Jičín bude umístěno 68 panelů hliníkové konstrukce o výkonu 30 kW. Pořizovací náklady činí celkem 2,120 milionu korun, z toho 720 tisíc korun bude z dotace.

„Budeme se snažit, aby se co nejvíce spotřebovalo při provozu. Tomu také provoz trochu přizpůsobíme. V době, kdy to bude vyrábět nejvíce energie, pojedou lis, třídírna odpadu a některé další věci, zároveň se něco budeme snažit naakumulovat do teplé vody, aby se zaměstnanci po směně mohli osprchovat. Nechceme vytvářet přebytky, kterými bychom zatěžovali distribuční soustavu nebo to do ní vkládali a potom zpětně odebírali ve večerních hodinách – za distribuci se totiž platí, za to, že dáváte, i za to, že odebíráte,“ dodal Stanislav Kopecký.

Starosta Nového Jičína ještě doplnil, že zmíněný technik vypočetl, že navržená konfigurace by měla dosáhnout návratnosti nákladů v období pěti až šesti let. „Bude z toho pokryto asi dvacet procent elektřiny areálu. S pomocí akumulace elektrické energie do baterií bude využito dvaadevadesát procent. Zbývající procenta jsou ztráty,“ uzavřel Stanislav Kopecký.