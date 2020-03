Vzniknou v bývalém domu sester a primárně zde najdou dočasný nový domov mladí lidé.

„Bývalá ubytovna pro zdravotnický personál v ulici K Archivu by se už v příštím roce měla začít přestavovat na startovací byty pro mladé lidi. Předpokládaná finanční částka na realizaci záměru je 62 milionů korun,“ potvrdila mluvčí Nového Jičína Marie Machková.

V současné době se budoucí bytový dům v blízkosti nemocnice projektuje, ještě letos chce mít radnice povolení k zahájení stavby. „Vznikne tady 39 bytů velikosti dva plus kuchyňský kout. Bude to nájemní bydlení pro mladé lidi,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský (ODS) s tím, že nájemné v těchto startovacích bytech bude stanoveno ve výši maximálně do 80 % tržního nájemného.

Cílovou skupinou budou mladé ekonomicky aktivní osoby do 35 let věku, přičemž délka startovacího (cenově zvýhodněného) nájemného se bude pohybovat v horizontu do 4 let bez možnosti prodloužení,“ upřesnil.

Své plány z bývalého domu sester mělo také předchozí vedení města, které objekt získalo darem od kraje a chtělo zde vybudovat Dům bydlení a sociálních služeb. Na jeho projektovou přípravu padlo z městského rozpočtu bezmála 1,2 milionů, nakonec ale projekt skončil v šuplíku.

„O vyřazení této zmařené investice rozhodlo zastupitelstvo města v září 2019,“ poznamenal Deníku místostarosta Dobrozemský.