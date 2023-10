Památka zesnulých či lidově Dušičky se blíží. Deník navštívil několik míst v Novém Jičíně, největším městě na Novojičínsku, aby zjistil ceny dušičkové výzdoby i to, jak budou mít květinářství otevřena.

Nabídka některých květinářství v Novém Jičíně před Dušičkami. Říjen 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Kytička chryzantém zhruba za padesát korun nebo velké dekorativní kytice i za více než tisícovku. V takových relacích se pohybují letošní ceny nejběžnějších dušičkových dekorací, kytic, dekoračních misek, košů, věnečků a dalšího zboží. Nabídka je přepestrá a každý si určitě vybere. Pokud není spokojen u jednoho prodejce, může jít k jinému. A to už mnoho lidí nakoupilo v pátek 20. října, kdy byl na Masarykově náměstí v Novém Jičíně podzimní jarmark.

Stojím před jedním z novojičínských květinářství, když vedle sebe slyším muže, zhruba padesátníka, jak si pro sebe tiše říká, že jsou ceny oproti loňsku výrazně dražší. „Loni jsem kupoval na náměstí asi za dvě stě padesát korun, hledám tady dvojku na začátku cenovky, ale nikde jsem ji nenašel. No, marné,“ povzdechne si muž a se slovy, že zkusí štěstí jinde, odchází.

Nový Jičín musel vypustit zanesené jezírko v parku. Lidé krmili ptáky a ryby

Přestože Památka zesnulých vychází na čtvrtek 2. listopadu, mnoho lidí už má pořízení výzdoby na hroby svých blízkých za sebou. „Lidi chodí už dříve, aby to měli ještě před Dušičkami,“ říká Dana Králová, která provozuje s Jiřím Krutílkem Květinářství u novojičínského hřbitova. Možná i proto od čtvrtka 26. října mají až do 2. listopadu otevřeno každý den, tedy i ve státní svátek 28. října a také hned následující neděli 29. října. „Jsme tady každý den zhruba kolem osmé hodiny a otevřeno máme do šesti do večera,“ upřesňuje pro Deník Dana Krutílková.

Na státní svátek bude mít otevřeno také květinářství s keramikou na Masarykově náměstí. „Budeme mít v sobotu otevřené do dvanácti. I když je svátek,“ ujišťuje jedna ze zaměstnankyň provozovny. Obdobně chtějí vyhovět zákazníkům také v provozovně Květiny Petal nedaleko autobusového nádraží. „Budeme v sobotu otevřeno, i když je svátek. Běžně míváme do jedenácti hodin, když budou chodit lidi, necháme otevřeno možná až do poledne. Na Dušičky lidi chodí vždycky,“ dodává provozovatelka Blažena Havlásková.

VIDEO: Podloubí novojičínského náměstí zdobí dýně z jarmarku, podívejte se

Naopak zavřeno budou mít v sobotu právě kvůli svátku například ve Květinářství Klos nebo ve Květinářství Bártek u náměstí. „Nám se nevyplatí v sobotu otevírat. Náměstí je prázdné, lidi hodně nakupují v květinářstvích v marketech,“ vysvětluje zaměstnankyně provozovny.

K TÉMATU

Ceny a přehled květinářství v Novém Jičíně

Květiny Petal Adresa: Dolní brána 562 Otevřeno: po - pá 7.30 - 17 hodin, so 28. října 8 -11 hodin (možná až do 12 hodin – podle zájmu) Ceny: malé věnce od 155 do 245 korun, chryzantémy 140 – 185 korun (dvoubarevné jsou dražší), kytice lesní 530 korun, žardinka lesní 320 korun, košík lesní 275 korun, žardinka s umělými květy 195 korun

Květinářství a keramika (pod podloubím) Adresa: Masarykovo náměstí 7 Otevřeno: po - pá 7.30 - 18 hodin, so 7.30 - 12 hodin Ceny: koše 598 korun, lesní dekorace 498 a 598 korun, chryzantémy - kytice 139 až 159 korun, lesní dekorace s květy 459 až 498 korun

Květiny Klos Adresa: Gen. Hlaďo 160/29 Otevřeno: po - pá 8 - 17 hodin, so 28. října zavřeno Ceny: lesní kytice 595 – 695 korun, lesní dekorace s květy 745 až 990 korun, chryzantémy 195 korun, dekorace ve váze 350 korun, lesní miska 255 až 495 korun, velká lesní kytice 645 až 1090 korun

Květinářství u hřbitova Adresa: Hřbitovní Otevřeno: od 26. října do 2. listopadu včetně so a ne zhruba od 8 do 18 hodin Ceny: kytice malá 400 korun, mísa malá 250 korun, mísa velká 350 korun, košík 380 korun