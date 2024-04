Dubnový start pstruhové sezony měl pro rybáře z Nového Jičína přímo katastrofální začátek.

Otrávené ryby v Novém Jičíně, 18. 4. 2024. | Video: Radek Luksza

Prakticky všechno v říčce Jičínce po proudu směrem od Mořkova plavalo břichem vzhůru, část ryb sebou mrskala ve snaze získat životodárný kyslík.

„Hned ráno jsme přijali oznámení od občana, že pění voda. Jičínku jsem takovou ještě neviděl, byla zabarvená do hněda,“ popisoval starosta Životic Rostislav Jančálek. Byl to on, kdo hned informoval odbor životního prostředí novojičínské radnice a hospodáře rybářů. Úhyn ryb byl na řece patrný až do odpoledne.

„Na horním toku byla pravděpodobně vypuštěna močůvka,“ míní hospodář rybářského revíru Petr Jorpalidis. Výsledek? Rybáři posbírali okolo šedesáti kilogramů uhynulých pstruhů, skončili v kafilérii v Mankovicích. Jen na rybách vznikla asi třicetitisícová škoda, k čemuž je potřeba přičíst ještě náklady na vylovení ryb, což je dalších zhruba patnáct tisíc korun.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení k prověření a objasnění skutečností nasvědčujících spáchání přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, kterého se měl dopustit neznámý pachatel,“ konstatovala k případu mluvčí policie Daniela Vlčková.

Šetří to i ČIŽP

Kontaminací a otravou ryb se zabývá i Česká inspekce životního prostředí a odbor životního prostředí v Novém Jičíně. „Bylo to hlášeno také na náš dispečink, odebrali jsme sedm vzorků vody z Jičínky, které jsou analyzovány v naší vodohospodářské laboratoři,“ informovala Šárka Vlčková z podniku Povodí Odry.

„Řešíme už druhou otravu řeky Jíčínky v průběhu několika dnů. K první došlo před Velikonocemi, což mělo za následek úhyn vsádky pstruhů, a minulý týden jsme vysadili další pstruhy potoční,“ navázal hospodář Petr Jorpalidis s tím, že v lokalitě u místní části Žilina vypustili rybáři přibližně metrák ryb a níže po proudu u čističky odpadních vod v Šenově druhý.

„Nejde ani tak o tu finanční škodu, ale spíše o to, jak se zachází se životním prostředím. Vloni jsme ve stejném období jen o dva kilometry výše řešili něco podobného. Většinou je to tak, že se vůbec nic nezjistí,“ podotýká rybář horující za to, aby se úřady více věnovaly kontrole nakládání s biologickým odpadem.

Nic není zatím oficiálně potvrzeno, ale Petr Jorpalidis podle zbarvení vody a chování hynoucích ryb odhaduje, že Jičínku vytrávila močůvka: „Ty dusičnany z močůvky způsobují ztrátu kyslíku ve vodě a ryby se dusí.“