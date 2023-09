Práce za měšťanskými domy číslo 43, 44 a 45 v Novém Jičíně by měly trvat do poloviny letošního prosince. „Během stavby dojde k odstranění stávající asfaltové plochy a zídek, přeskupení odpadového hnízda a odstranění rampy. Bude vytvořen nový přístup do návštěvnického centra, vzniknou nové zpevněné plochy, dojde k úpravě venkovního posezení restaurace. Rovněž se vybudují nové zdi a instalují vstupní brány z Žerotínovy ulice. Prostor doplní výsadba zeleně a mobiliář,“ uvedla pro Deník mluvčí města Nový Jičín Radka Cahlíková.

Důvodem revitalizace byl dosavadní tristní stav místa, které sousedí s návštěvnickým centrem v takzvaném Laudonově domě (dům, ve kterém 14. července 1790 zemřel známý vojevůdce Ernst Gideon svobodný pán von Laudon, pozn. red.).