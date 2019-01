Nový Jičín - V úterý se poprvé na novojičínském náměstí rozezní zvonkohra, kterou radnice pořídila u příležitosti 700 let od první písemné zmínky o městě. Slavnostní pokřtění začíná v 17 hodin na Masarykově náměstí.

Zvonkohra je umístěna na věži novojičínské radnice. | Foto: DENÍK / Ivan Pavelek

Nové atrakci města je souzena sedmnáctka. Premiéru má sedmnáct bronzových zvonů v sedmnáct hodin sedmnáctého prosince. Umístěna bude na věži radnice a melodie z ní bude vycházet každé tři hodiny mezi 9 až 18 hodinou.

„Pro pořízení zvonkohry se vyslovili občané při internetovém hlasování i v anketě. Na její zakoupení přispěl výraznou měrou sponzor. Zvonkohra stála 630 tisíc korun a měla by být připomínkou 700. výročí od první písemné zmínky o městě, které Nový Jičín letos slaví," řekla k novince Marie Machková, tisková mluvčí Nového Jičína.

„700 let je obrovská a mimořádná událost a nám se, také díky významnému sponzorskému daru, podařilo městu darovat netypický, ale trvalý dárek. Také věřím, že novojičínská zvonkohra přiláká do našeho města další návštěvníky a stane se, vedle už tradičního klobouku, osobnosti generála Laudona či jedinečného náměstí, dalším poznávacím znakem našeho krásného města," poznamenal starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Novojičínská zvonkohra bude od dnešního dne patřit k největším v republice a její životnost se počítá v desítkách let. „Například v Brně na Špilberku mají 15 zvonů, v Českých Budějovicích 18 zvonů a v Ostravě na Staré radnici 22 zvonů," vysvětlil Stanislav Bartoň z městského úřadu.

Lidé bydlící v samotném historickém centru se nemusejí bát, že by je nová atrakce rušila v nočních hodinách. Vyhrávat bude ve tříhodinových intervalech od deváté ranní do šesté večer a po ní odzvoní časové údaje. Lidé momentálně uslyší písně Generál Laudon jede přes vesnici nebo Až do Jičína vede úzká pěšina. Skladby se však díky nahrávacímu systému mohou měnit.

„Velmi rádi bychom chtěli zvonkohru využít jako hudební nástroj, a proto vyzýváme všechny hudebníky, především ty mladé, aby se pokusili pro zvonkohru složit nové melodie. Všechny ostatní bychom chtěli zase požádat o výběr melodií, především těch, majících vztah k Novému Jičínu, které by zvonkohra mohla v budoucnosti hrát. Podrobnosti zveřejníme na webu města," dodal Bartoň.