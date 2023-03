Zásadní změnou je smysluplnější rozvržení úvodní strany. Součástí hlavní stránky zůstal například kalendář akcí, který ale dostal nový kabát, nebo uživatelsky přívětivější a přehlednější fotogalerie.

Kopřivnický nový web se bude umět přizpůsobit také mobilům

Změny uvítají zdravotně postižení. U aktualit je integrovaná čtečka psaného textu, která s intuitivní možností zvětšení písma či pohybu na stránce přes tabulátor umožňuje i lidem se zdravotním omezením získat potřebné informace.

Vedoucí odboru organizačního Zdeněk Petroš doplnil, že jedním z požadavků na nový web bylo, aby byl uzpůsobený i k prohlížení na mobilu. „Věřím, že i ti, kteří změnám neholdují a preferují známé nad neznámým, dokáží najít to pozitivní,“ míní Zdeněk Petroš.

Na tvorbu nových webových stránek město vyhlásilo soutěž, ze čtyř nabídek vybrala komise firmu Webové aplikace, která má zkušenosti s tvorbou webových stránek i pro oblast samosprávy. Za úpravy město zaplatilo zhruba 229 tisíc korun bez DPH, přičemž 95 procent uznatelných nákladů půjde z dotace Efektivní veřejná správa.

Nové webové stránky budou do poloviny března ve zkušebním provozu. Současný web bude i po nahrazení novým dostupný na doméně OLDnovyjicin.cz, a to do konce roku 2023. Nové webové stránky spustilo město Nový Jičín v podstatě souběžně s Kopřivnicí. Zároveň upravilo podobu Novojičínského zpravodaje.