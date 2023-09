Tak jako v každém českém městě, i do novojičínských ulic se začínají kolem jedenácté hodiny dopoledne vydávat lidé z kanceláří, institucí a firem na obědy. Najíst se dá ve městě spolehlivě pod půldruhého sta korun i s polévkou.

Menu v Novém Jičíně. | Foto: Deník/Radek Luksza

Průměrná cena menu se podle průzkumu Edenred Restaurant Indexu pohybuje oproti loňskému létu o 21,40 korun výše. Nyní se tak dá dnes napříč tuzemskem poobědvat za zhruba 185 korun.

„V práci si našinci přitom dopřávají teplou stravu stále méně. Jídelny nebo restaurace navštěvuje každý pracovní den jen třicet procent českých zaměstnanců. A téměř půlka z nich si v pracovním týdnu dopřeje teplé jídlo jen jednou nebo dvakrát. Roste naopak obliba svačin a hotových polotovarů ze supermarketů, ty však výživovou hodnotu oběda dlouhodobě nenahradí. Důvodem tohoto poklesu pravidelného stravování v jídelnách a restauracích je zdražování,“ líčí Jan Kroupa z firmy Eneded vyřizující zaměstnanecké benefity.

„Menu za 105 korun v Novém Jičíně kromě nás nikde neseženete! Tedy, pokud to vezmeme za třísetpadesátigramovou porci,“ tvrdí šéfkuchař v Dobré Čočce přímo na centrálním náměstí. Má to háček, jídlo se nepodává z kuchyně přímo na talíři, každý si může nabrat co chce z bohatého bufetu a deset deka ho vyjde za 29,90 korun. A pozor, milovníci masa se asi tomuto podniku vyhnou, vaří se převážně z rostlinných surovin! Naopak, pro fandy zdravé stravy se tu nabízí možnost si i nakoupit v obchůdku, který je součástí Dobré Čočky.

Pár desítek metrů pěšky jižním směrem je Jídelna „U Kocourků“ se šesti hotovkami a dvěma polévkami. „Neprodáváme je spolu, jako to mají jinde u obvyklého meníčka,“ upozorňuje obsluha. Na jídelním lístku mají pokrmy od 105 (koprovka, brambor, vejce) po 122 korun (srbský vepřový kotlet a bramborové placičky). Většina stojí pod sto dvacet korun a vydatná dršťokvka je za pětačtyřicet.

„Smažená kapsa se sýrem a šunkou,“ popisuje pak výše ve městě strávník, co mu nejvíce šmakuje v restauraci Gábi u Smetanových sadů. Tady může jít na menu znamenat i menší dilema, protože na výběr mají čtrnáct druhů! Počínaje sladkými ovocnými knedlíky za 125, přes vepřový steak na grilu s brambory a oblohou za 127 až po grilovaného lososa s bylinkovým máslem a přílohou za 139 Kč. K tomu samozřejmě polévka, třeba hrachovka nebo hovězí vývar.

Klasickou jídelnou je ta Na hradbách na průtahu Novým Jičínem, kde se dá od půl sedmé ráno hned snídat. Naopak odpoledne už zavírají o půl čtvrté. Rovněž zde nemají menu ve formě polévka + hlavní jídlo. Ale nabídka nad pultem to vynahrazuje (a o cenách nemluvě). Mj. třísetgramové francouzské brambory za stovku …

Máj je sídlištní komplex opět nahoře ve městě západně od centra, co pamatuje i vypadá jako ze „starých časů“. Dole pivnice, nahoře restaurace s meníčky. „Nejvíce jde česká klasika,“ poznamenává provozovatelka. Na jídelníčku má havířskou fazolačku a z pětice hlavních jídel třeba plněný paprikový lusk s rajčatovou omáčkou a knedlíkem za 135 Kč. Rizoto s vepřovým je o pět korun levnější.

K TÉMATU

Menu v Novém Jičíně

Dobrá čočka

Příklad menu: Goody-foody se sázeným vejcem, fazolky a pečeným bramborem (100 gramů za 29,90 Kč), polévka dýňový krém s krutony (malá 39, velká 49 Kč)

Adresa: Masarykovo náměstí 4, Nový Jičín

Otevírací doba: pondělí až pátek 10:30 až 14 hodin

Platba: hotovost, karty

Webové stránky: www.dobracocka.cz

Jídelna U Kocourků

Příklad menu: lašská kuřecí směs s těstovinami 119 Kč, rajská polévka s těstovinami 30 Kč, dršťková polévka 45 Kč

Adresa: 28. října 52, Nový Jičín

Otevírací doba: pondělí až pátek od 6:30 do 16:30 hodin

Platba: hotovost, karty, stravenky

Gábi Restaurant

Příklad menu: hovězí vývar s nudlemi, borůvkové a jahodové knedlíky s tvarohem a cukrem 125 Kč

Adresa: Janáčkovy sady 185/4, Nový Jičín

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek a sobota 11 až 20, pátek od 11 do 24, sobota a neděle od 11 do 16 hodin

Platba: hotovost, karty

Webové stránky: www.gabi-restaurace.cz

Jídelna Na hradbách

Příklad menu: čočka na kyselo (se dvěma vejci 80 Kč, s grilovanou klobásou 90 Kč)

Adresa: Sokolovská 18, Nový Jičín

Otevírací doba: pondělí až pátek od 6:30 až 15:30

Platba: hotovost, karty (od padesáti korun výše), stravenky

Restaurace Máj

Příklad menu: havířská fazolačka, zapékaná kuřecí prsa se šunkou a čedarem, hranolky, tatarka 135 Kč

Polední menu: od 11 do 14 hodin

Adresa: Vančurova 2099/40, Nový Jičín

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 11 až 15, pátek a soboza 11 až 24 hodin, neděle zavřeno

Webové stránky: www.majnj.cz

Platba: hotovost