Nový Jičín ve světě a svět v Novém Jičíně, pod tímto heslem oznámili na první víkend v září – pátek 6. a sobotu 7. – termín městských slavností. Proběhnout by měly poprvé i za účasti alegorických vozů, které může postavit každý. A přihlásit se s nimi do soutěže o odměnu ve výši deseti tisíc korun!

„Maximální rozměry vozů mohou být čtyři metry na šířku a pět metrů na výšku. Délka pak taková, aby projel celou trasu. Vozy by se nějak měly dotýkat tématu slavností. A cokoliv dalšího už je na vás. Stejně tak, zda půjde o auto, vlečku, povoz, motorku, kolobku nebo trakař …“ vzkazuje Nika Zeťová z městského kulturního střediska. Alegorické vozy budou poté zařazeny do průvodu, jenž vyrazí z ulice Divadelní přes Lidickou, Úzkou, Resslovu a 5. května na Masarykovo náměstí.

Výzvu zapojit se adresují organizátoři i lidem, kteří něco umí a chtějí se ukázat. „Jestli umíš tančit, stepovat, hrát na ságo, bicí, kytaru, zpívat, dělat pantomimu nebo cokoliv jiného, co spadá do kategorie pouličního umění, jsi to právě ty, koho hledáme,“ uvádí Zeťová, která také přijímá příslušné přihlášky na e-mailu zetova@mksnj.cz.

Divadelní ulice bude podle ní tentokrát celá uzavřená, a to právě pro vytvoření prostoru streetovým umělcům. Na ní se představí i slovenská kapela Longital. Naopak, na náměstí se mohou děti těšit na nynější svůj velký tahák - Tlapkovou Patrolu. „Žerotínské nádvoří na našem zámku bude na slavnostech v duchu Mexika,“ prozrazuje další z lákadel Zeťová.

close info Zdroj: Se svolením MKS Nový Jičín zoom_in První zářijový víkend chystá Nový Jičín své slavnosti.

Do programu na Masarykově náměstí se přidají, tak jako každým rokem, novojičínské školy, školy, spolky i umělci. Jako hlavní hvězdy na velkém pódiu vystoupí Tata Bojs, IMT Smile, Bohemian Symphony Orchesta Prague a jeho host Vilém Čok, Ilona Csáková & Band, Petra Janů …

Novojičínské městské slavnosti se konají tradičně už od třiadevadesátého roku, zdejší pořadatelé se pyšní tím, že právě od nich „ucelenou, historicky stylizovanou“ podobu přebírají další města a obce v tuzemsku. „Je to největší společenská akce v novojičínském regionu,“ upozorňují z městského kulturního střediska.

close info Zdroj: Se svolením MKS Nový Jičín zoom_in Postavíte na slavnosti alegorický vůz?

Slavnosti oslavují lidovost, kterou se organizátoři snaží převést do podoby zobrazující velké události a osobnosti z historie Nového Jičína. „Jednotnou tématickou linii mají právo narušovat místní kulturní aktivity, jimž prezentační právo vytvářejí jejich příznivci. Doprovodný jarmark s řemeslným a uměleckým sortimentem, umělecké programy, expozice a dekorace, vytvářejí na jednom z nejkrásnějších náměstí v Česku neopakovatelnou atmosféru, lákající do města tisíce domácích a zahraničních návštěvníků,“ dodávají z městského kulturního střediska.