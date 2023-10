Ucpávající se zanesená filtrace, špatná kvalita vody a tím pádem zvyšující se náklady na provoz, to jsou důvody proč město Nový Jičín nechalo vypustit jezírko ve Smetanových sadech. Za špatný stav mohou hlavně návštěvníci této části parku.

Vypuštěné jezírko ve Smetanových sadech v Novém Jičíně - 25. října 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Ve středu 25. října již bylo jezírko s menším vodním prvkem vypuštěné a vyčištěné, do hlavního jezírka už vtékala voda z hadice. Zhruba do konce týdne by tak měly být oba vodní prvky napuštěné. K úplnému vypuštění jezírka se přistoupilo 23. října. Stalo se tak poprvé od jeho vybudování v roce 2019. Podíleli se na něm pracovníci technických služeb města, Českého rybářského svazu a Sboru dobrovolných hasičů Straník. Po vypuštění vody do dešťové kanalizace provedli rybáři výlov ryb, které převezli do vodní nádrže Čerťák.

Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský již dříve uvedl, že roční provoz jezírka stojí zhruba půl milionu korun. „V této ceně nejsou zahrnuty náklady na vypuštění, vyčištění a znovu napuštění vodního prvku, který obsahuje zhruba 1050 kubíků vody. Na základě posledních informací společnosti, která pomáhá s provozem jezírka, byla aktuální situace se stavem vody neúnosná a bylo nám doporučeno co nejrychlejší vypuštění, vyčištění, a znovunapuštění jezírka, v opačném případě by hrozilo ucpání filtrace a velmi výrazné zvýšení sazby za údržbu,“ sdělil Václav Dobrozemský.

Radnice již v létě zveřejnila prosbu, aby lidé dodržovali zákaz krmení ryb v jezírku a ptáků, kteří se v místě zdržují. Vedoucí odboru správy majetku Kamil Žák tehdy upozornil, že projekt jezírka nebyl navržen se záměrem chovu ryb. „Ve vodním prvku jsou vyprojektovány technologie, které jsou pro chov ryb naprosto nevhodné. Krmení ptáků a ryb způsobuje zanášení filtrace a dalších zařízení vodního díla, která musí být každý týden mechanicky čištěna, i když původně byla navržena jako samočistící. Oškrabání filtrů pracovníkem technických služeb je náročné časově i fyzicky,“ vysvětlil Kamil Žák.

Radnice v souvislosti s napouštěním jezírka opětovně prosí návštěvníky, aby dodržovali provozní řád vodního prvku, aby do něj nevysazovali ryby ani jiné živočichy a nevhazovali do něj krmení či jiné předměty.

Relaxační zóna s jezírkem a menším vodopádem vznikla na okraji Smetanových sadů na místě dlouho nevyužívaného letního kina. Přestavba trvala zhruba rok, na podzim 2019 město tuto zónu oficiálně uvedlo do provozu. Projekt měl původně dvě etapy, v první mělo vzniknout jezírko, ve druhé kavárna s terasou. Od druhé etapy ale město zatím upustilo. „Platný územní plán v místě nepřipouštěl umístění objektů občanského vybavení a komerčních zařízení,“ připomněl tenkrát místostarosta Dobrozemský s tím, že dali přednost potřebnějším investicím, například přestavbě bývalého Domu sester na byty.