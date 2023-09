Zástěny, které se objevily počátkem týdne na Masarykově náměstí v Novém Jičíně, jsou neklamným znamením, že zde konečně začala očekávaná výsadba čtyř lip.

Výsadba stromů na Masarykově náměstí v Novém Jičíně - 19. září 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Lípy budou vysázené okolo kašny a morového sloupu se sochou Panny Marie, pod nimi budou lavičky, které umožní posezení ve stínu. O výsadbu město Nový Jičín usilovalo několik let, snaha ale narážela na překážky.

„Zpočátku jsme naráželi na nesouhlas Národního památkového ústavu (NPÚ), po několika jednáních se nám však podařilo získat kladné stanovisko,“ uvedl novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka. Upřesnil, že město NPÚ předložilo celkem tři návrhy, z nichž památkáři akceptovali variantu se čtyřmi stromy okolo kašny tak, aby nebránily pohledu na fasády historických domů.

„Pomohlo nám i to, že ve dvacátých letech dvacátého století zde již stromy stály,“ pokračoval Ondřej Syrovátka. „Od stromů si slibujeme zatraktivnění centrální plochy náměstí za horkých letních dnů, zlepšení mikroklimatu, zachytávání prachových částic a také stín, v němž bude možné posedět na nových lavičkách,“ doplnil místostarosta Nového Jičína.

Spoluautor projektu Marek Holán upřesnil, že zvolený druh stromu má díky své odolnosti vůči přehřívání a menšímu kompaktnímu růstu dobré předpoklady pro zdařilý život. Stromy budou vysazeny do předem upravených zemních jam s prokořenitelnými buňkami a se systémem závlahy a provzdušněním, zabezpečujícím vhodné prostředí kořenového systému stromů.

„Abychom předešli jejich poškození, úpatí stromů na úrovni okolní dlažby bude chráněno pochozími, výtvarně zpracovanými mřížemi z pískovaného nerezového plechu,“ dodal Marek Holán.

Výsadba by měla být hotová nejpozději do 12. listopadu, vysoutěžená cena je 1,607 milionu korun. „Po dobu tří let bude zhotovitelská firma provádět péči spočívající v provádění zálivky, výchovném řezu stromů či kontrole a ochraně před škůdci,“ sdělila tisková mluvčí Nového Jičína Radka Cahlíková.

Vysazení stromů požadovali již účastníci veřejných fór v letech 2017 a 2019 a je součástí takzvané adaptační strategie na změnu klimatu.

Právě zahájená výsadba stromů na Masarykově náměstí má vesměs kladné ohlasy také na sociálních sítích. „To se mi líbí. Chybělo posezení ve stínu,“ uvádí jedna z pisatelek.