Od srpna se přestěhoval z malé tradiční vesnické farnosti na „Prajzské“ do města a místo jediného kostela se má starat prakticky o šest svatostánků.

„Novojičínský děkanát je centrální farnosti zdejší oblasti, kde budu pomocníkem biskupa v řízení diecéze. Jedná se o území rozkládající se na větší půlce okresu, východně od řeky Odry a sousedící s děkanátem Bíloveckým,“ popisuje katolický duchovní Vojtěch Janšta. K jeho novým povinnostem nyní patří také vizitace u kolegů z ostatních farností a zajištění jejich chodu „dle směrnic církve“. Po pastorační, administrativní i ekonomické stránce.

Opavský rodák Vojtěch Janšta studoval na kněze v Litoměřících a v Olomouci. Působil i v Ostravě - byl jáhnem ve Svinově a kaplanem v Porubě, vyučoval na biskupském gymnáziu, staral se o vysokoškolské katolické hnutí. V posledních sedmi letech sloužil v Bohuslavicích na Hlučínsku.

„Tam je přístup lidí k životu i víře jiný, tradičnější. Nový Jičín je městskou farností, kde jsou věřící, kteří se sem například stahují odjinud a vybírají si určitý kostel, určité zázemí. Prožívají víru jinak a jinak o ní smýšlejí,“ popisuje rozdíly.

Velkou změnou pro církevního představitele je také množství svatostánků, které má nyní „pod sebou“: „Zde v Novém Jičíně mám takřka na dosah kostel a kromě toho ve správě pět dalších, tolik jsem jich nikdy neměl. A v každém je přítomný milující Ježíš.“

Jen v okresním městě bude působit jako farář v kostelech Nanebevzetí Panny Marie v centru, Nejsvětější Trojice v Janáčkových sadech, sv. Mikuláše na východním konci v Žilině a ve Španělské kapli pod nemocnicí. Kromě toho dostal Vojtěch Janšta pod křídla i chrámy sv. Martina z Tours v Šenově a Povýšení sv. Kříže v Kuníně.

„Samozřejmě nebudu ve všech každý den, to by se nedalo stíhat. K ruce mám farního vikáře a kaplana – důchodce, takže jsme na to tři,“ nechal se slyšet duchovní. Předchozí novojičínský děkan Alois Peroutka byl podle biskupství ustanoven jako výpomocný zdejší duchovní.

Nový Novojičínský děkan zdůraznil, že by rád více poznal město a pro něj zatím neznámý region. „Víru nelze nést tradicí, že to tak bylo, nebo že bychom chtěli, aby to tak bylo. Je potřeba jít dále, anebo v tom růst, spolupracovat, tvořit, na to se těším,“ prozradil své záměry.

Na faře v Novém Jičíně visí barokní obraz, který zachycuje sbírání many. Kněz Vojtěch Janšta ve svém prvním kázání také řekl: „Mojžíš na něm míří holí k nebi, kde je vyobrazen Bůh a lidé sbírající do košů živobytí padající na zem. A vedle Mojžíše stojí vzkříšený Kristus ukazující na své rány a na proměněnou svatou hostii. Na obrazu lze odtušit počínaní lidu, jenž se shýbá k jídlu, ale nebeské věci mu zůstávají skryté.“

Novojičínský děkanát má 27 farností