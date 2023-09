Pavel Svoboda žije v Loděnicích u Berouna. Kdysi bydlel a pracoval v Novém Jičíně, kam se občas vrací. Ve čtvrtek 7. září byl ale jeho pobyt v Novém Jičíně výjimečný. Na jeho popud společně se zástupci města odhalili v Novém Jičíně první Kámen zmizelých. Bude připomínat osud Otto Holzera, dědečka Pavla Svobody. A proč to všechno?

Odhalení kamene zmizelých v Novém Jičíně 7. září 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

V Novém Jičíně bydlel Pavel Svoboda 47 let, osmnáct let působil na místním gymnáziu jako učitel. Připomněl, že v místě dnešní okružní křižovatky u stomatologické polikliniky kdysi stávaly tři domy. „Prostřední postavil můj děda a v něm jsem bydlel, dokud ty domy nezbourali. Potom jsme se přestěhovali pryč,“ sdělil Pavel Svoboda pro Deník.

O osudu dědečka věděl pouze z vyprávění babičky, manželky dědečka a maminky, tedy dcery Otto Holzera. „Znal jsme ho jen z fotografií a vyprávění,“ poznamenal Pavel Svoboda.

Na internetu zjistil, že v některých obcích a městech v České republice už takzvané Kameny zmizelých mají, tak si řekl, že něco takového by mohl udělat i v Novém Jičíně. „Kontaktoval jsem nejprve Židovskou obec v Praze, ti mě odkázali na Židovskou obec v Brně, která je pro Moravu. Tam jsme se dozvěděl, že to dělají v Německu, že se to jmenuje Stolperstein, ale že to trvá moc dlouho, než to udělají. Ale že v Brně se licenčně vyrábí něco podobného. Nesmí se to ovšem jmenovat Stolperstein, ale Kámen zmizelých. Tak jsem výrobnu kontaktoval a ti mi to udělali do dvou měsíců,“ pokračoval Pavel Svoboda s tím, že se předtím spojil s městem, zda by souhlasilo s instalací Kamene zmizelých.

Do Nového Jičína už se Pavel Svoboda moc často nevrací. „Nemáme tady už žádnou rodinu, jen pár známých, s nimiž jsem se včera i dnes potkal. Shodou okolností třída, které jsem na gymnáziu dělal třídního, má v sobotu sraz po čtyřiceti letech od maturity, takže tam se taky ještě protáhnu,“ dodal.

Odhalení Kamene zmizelých předcházel krátký projev starosty Nového Jičína Stanislava Kopeckého. Ten ve své řeči připomněl, že existují miliony příběhů obětí nacistického režimu. Některé z nich připomínají Stolpersteine nebo také Kameny zmizelých. „V Novém Jičíně je to první Kámen zmizelých věnovaný panu Otto Holzerovi, který byl deportován transportem z terezínského ghetta do koncentračního tábora do Osvětimi. Jeho další osudy nám nejsou známy. Po skončení druhé světové války byl evidován mezi příslušníky židovské náboženské obce v Novém Jičíně, kteří zahynuli v okupačních táborech nebo v době okupace,“ uvedl Stanislav Kopecký.

Starosta poděkoval Pavlovi Svobodovi z jeho iniciativu. „Kameny, jako jsou tyto, zůstanou trvalou vzpomínkou holokaustu v řadě měst Evropy. Jsem rád, že i město Nový Jičín se do této řady zařadilo,“ podotknul starosta Nového Jičína.

Z pozvánky, kterou město Nový Jičín na akci připravilo, je možné se dozvědět, že Otto Holzer, jenž se narodil v roce 1888, byl vášnivým sportovním nadšencem a spoluzakladatelem několika tělovýchovných spolků v Novém Jičíně. Pracoval jako obchodní zástupce v novojičínské firmě ESKA, avšak po roce 1938 kvůli židovskému původu, se rodina musela přestěhovat do Brna. V roce 1942 Ottu Holzera nacisté transportovali do Terezína o dva roky později jej odvlekli do Osvětimi. Protože nemá nikde hrob, rozhodl se jeho vnuk Pavel Svoboda po dohodě s městem položit Kámen zmizelých v místě, kde rodina kdysi bydlela. Kameny zmizelých jsou kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku podle projektu německého umělce Guntera Demniga.