Nový městský park v areálu Hückelových vil budou moci od neděle 1. října využívat obyvatelé a návštěvníci Nového Jičína. Radní schválili provozní řád parku 20. září.

Areál Hückelových vilv Novém Jičíně - 27. září 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Technické služby v parku během léta proklestily náletové dřeviny a vybudovaly chodníčky pro pěší, které vedou od Lesní ulice a až po ulici Revoluční,“ sdělil novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka.

Upřesnil, že do parku v Novém Jičíně budou čtyři vstupy, a to z Revoluční ulice, od Mateřské školy Sady, z lesoparku a z Lesní ulice. Park má být otevřený od neděle 1. října.

„Park bude otevřen celoročně - otevírací doba se však bude lišit v závislosti na ročním období,“ poznamenal pro Deník Syrovátka.

V pracovní dny se park bude otevírat v 6 hodin, o víkendových dnech v 8 hodin. V době od května do srpna bude otevřený do 20 hodin, v září, říjnu, březnu a dubnu do 18 hodin a od listopadu do února se bude uzavírat již v 16 hodin.

„Otevření parku pomůže také blízké mateřské škole, do níž si rodiče s dětmi budou moci přes areál zkrátit cestu. Branku ke školce si bude odemykat a zamykat školka sama,“ doplnil novojičínský místostarosta.

Návštěvníci nového parku budou mít možnost procházek v příjemném přírodním prostředí a také kolem vil bratrů Augusta a Johanna Hückelových, o jejichž záchranu se město Nový Jičín, které je převzalo do svého majetku, snaží.

August a Johann Hückelovi společně s bratrem Karlem byli synové Johanna Hückela, jenž zavedl jako první v rakousko-uherské monarchii strojovou výrobu klobouků a v roce 1867 nechal postavit novou továrnu známou dnes jako TONAK.