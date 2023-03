„Tento pomník je zejména pomníkem Družby a věčného přátelství mezi ČSSR a SSSR. Sousoší milicionáře, ženy z lidu a rudoarmějce bylo vybudováno v temných sedmdesátých letech, které přinesly normalizaci. Prověrkové komise vyloučily liberální členy komunistické strany a do popředí se dostali lidé kteří zbožštili Komunistickou stranu a Sovětský svaz. Umělci podporující liberalizaci komunistického režimu byli vystřídání servilními tvůrci socialistického realismu. Toto je i případ tohoto pomníku. Pomníku, jenž není válečným hrobem dle zákona o válečných hrobech a pietních místech, ale jen servilní poctou věčného přátelství ČSSR a SSSR,“ uvádějí předkladatelé petice.

„Nemyslíme si, že bychom měli oslavovat a připomínat lidové milice, které protizákonně vznikly 21. února 1948 při přípravě komunistického puče. Nemyslíme si, že bychom měli oslavovat milicionáře, kteří se podíleli na potlačování prodemokratických demonstrací. Ve chvíli, kdy celý svět se zděšením sleduje agresi ruských vojsk na Ukrajině, nám připadá naprosto nepřijatelné oslavovat v centru Nového Jičína rudoarmějce. Přičemž, samozřejmě, nepopíráme fakt, že Nový Jičín byl osvobozen Rudou armádou a fakt, že tato skutečnost si zaslouží svou připomínku.

Velmi se proto přimlouváme za přemístění sochy do jiných vhodných prostor,“ stojí dále, mimo jiné, v textu.

Na sociálních sítích petice vyvolala řadu reakcí, zhruba dvě třetiny negativních, jejichž autoři chtějí sochu ponechat na místě a odvolávají se na to, že sovětská armáda přece Nový Jičín osvobodila. Autor petice Radek Hanák Ficbauer trpělivě vysvětluje, že památník není a nebyl zamýšlen jako památník osvobození a že v Novém Jičíně jsou jiné památníky připomínající osvobození města Rudou armádou.

„…kdyby nás Rusi neosvobodili, teď byste takové starosti neměl. Ale je zřejmé, že nemáte nic důležitějšího na práci, tak mnoho zdaru. A to přemístění zaplatíte ze svého?,“ objevuje se v jednom z příspěvků. Jiný zase myšlenku přemístění podporuje. „Náhodou, mi se tento nápad líbí, památník bez údržby akorát hyzdí park, který prochází postupnou obnovou v hezčí lokalitu. Nepopírám fakt, že nás osvobodila Rudá armáda, nicméně tento památník není jen památníkem osvobození….“

Památník, který stojí v prostoru za budovou České spořitelny a před objektem, kde kdysi sídlil Okresní výbor Komunistické strany Československa, vytvořil frenštátský sochař Karel Vašut. Na podstavci pod sousoším se z čelní strany vyjímá pěticípá hvězda a v základu podstavce jsou nápisy „Se Sovětským svazem na věčné časy“, „ČSSR – SSSR“ a „Společně v boji - společně v budování“.

Jedním z dlouhodobých iniciátorů vyzývajících k odstranění sochy je Miroslav Urban, bývalý radní města Nový Jičín po roce 1989, jenž sochu nazývá Milicionář. „Nebylo to na počest osvobození Rudou armádou, to je obecná lež. Komunisti to tehdy nechali vybudovat právě na poctu okupace v osmašedesátém roce. Proto je tam taky ten milicionář. Ti nás samozřejmě neosvobozovali,“ řekl pro Deník Miroslav Urban a na doklad svých tvrzení přidal posudek, který na sochu vypracoval soudní znalec.

Ten doslova uvádí, že pomník není možno obsahově přijmout jako výraz vítězství Sovětského svazu ve 2. světové válce a osvobození Československa, ale jako oslavu a poctu Sovětského svazu za okupaci Československa v srpnu 1968 devótní úctou KSČ. „Jako umělecké dílo, jde o práci funkčně účelovou, jež, izolovaně nazíráno, má nevýznamnou sochařskou hodnotu…,“ stojí mimo jiné v posudku.