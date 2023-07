Je libo posedět u lahodné kávy v parku? V Novém Jičíně to jde. Už několik týdnů ve Smetanových sadech funguje pojízdná kavárna.

Pojízdná kavárna ve Smetanových sadech v Novém Jičíně - 12. července 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Už asi pět let provozuje novojičínskou kavárnu na kolech Magda Jedličková. Provozovnu má v Bludovicích, místní části Nového Jičína, kde se zabývá kávovým cateringem a pečením. Peče také na zakázku. „Třeba, když chce někdo objednat na narozeniny dort a podobně,“ vysvětluje Magda Jedličková.

Se svou pojízdnou kavárnou se v Novém Jičíně objevila ve Smetanových sadech poté, co se přihlásila do výběrového řízení a radnice ji vybrala. „Město chtělo zkusit, zda by se tady nějaká kavárna uživila,“ poznamenává Magda Jedličková.

„Naším záměrem bylo zpříjemnit občanům oblíbené místo pro trávení volného času. Pokud se provoz osvědčí a bude o něj zájem, zvážíme do budoucna vybudování trvalé kamenné kavárny,“ řekl již dříve místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka. Ze dvou předložených nabídek ve výběrovém řízení vybrala radnice firmu KeKafi, a to především kvůli širokému, částečně doma vyráběnému sortimentu, dlouhé otevírací době a také dobrým zkušenostem ze spolupráce v minulosti.

Káva v hlavní roli

Hlavní sortimentem pojízdného stánku ve Smetanových sadech je káva. V nabídce jsou však také limonády a nějaké dezerty či slané svačinky. „Základem jsou marcipánové koule a Míša dort, to jde pořád. Ale zbytek hodně obměňuji, aby bylo každý den něco jiného. Teď budu dělat rybízovou bublaninu, když dozrál rybíz,“ prozrazuje Magda Jedličková, která předtím jezdívala s kavárnou jen po akcích. „Přes týden jsem pekla zakázky a do kaváren, o víkendech jsem vyrážela na gastrofestivaly, jarmarky, Valašskou zahradu – zkrátka, kde se něco dělo,“ líčí Magda Jedličková.

Rozjezd na okraji Smetanových sadů byl podle ní slabší. „Lidi o tom nevěděli a z parku až ke mně nedohlédli. Ale pak se to objevilo v Novojičínském zpravodaji a lidi začali chodit a okukovat novinku. Podle mě by byli rádi za cokoliv. Chodí mamky s dětmi a myslím, že jsou rády, že když děti mají hlad, mohou jim koupit nějakou svačinku. Ohlasy jsou zatím hodně pozitivní, lidi jsou nadšení,“ říká Magda Jedličková.

Provozovatelka pojízdné kavárny je zvyklá i na to, že lidé kolem jejího stánku jen projdou a nic nekoupí. „Nevadí mi to. Nabíjejí mě už jen ty pozitivní ohlasy lidí, kteří projdou kolem a řeknou, to se nám líbí, někdy si k vám zajdeme. Neutratí, ale aspoň pochválí,“ uzavírá s úsměvem Magda Jedličková. Otevřeno má do 18 hodin. Když začne pršet, zavírá.