Dvěma rizikovými přechody v Novém Jičíně se zabývali na posledním zasedání zastupitelé města.

Přechody pro chodce v Novém Jičíně na ulicích Revoluční a K Nemocnici. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Jeden z nich, v ulici K Nemocnici, je nový. Na cestě, kterou spravuje kraj, vznikl u centra volného času Fokus."Stav zmíněného přechodu je nevyhovující. Došlo tam k nehodě, byl sražen chodec. V dopravní komisi jsme přijali usnesení směřující ke zvýšení bezpečnosti u nového přechodu. Zejména dětí,“ řekl zastupitel Jiří Klein, jenž otázku problematických přechodů otevřel. "Apeluji na to, abychom co nejdříve udělali nějaké nápravné opatření. Na radu města již zřejmě přišlo doporučení z dopravní komise,“ podotkl Klein.

Podle starosty Nového Jičína Stanislav Kopecký v uvedeném místě přechod pro chodce vůbec neměl být. „Je to v horizontu a v mírné zatáčce, z dopravního hlediska je to nesmysl,“ míní novojičínský starosta.

Kromě přechodu u Fokusu dopravní komise považuje za nebezpečný také přechod pro chodce v Revoluční ulici, nedaleko podniku Tonak. Zdejší silnice I/57 je široká a tvoří hlavní tah mezi Opavou a Valašským Meziříčím.

Kvůli zebře v ulici K Nemocnici přišel podnět i přímo z Centra Fokus. "Navrhlo nějaká řešení. V úvahu by přicházel například semafor, případně červený nástřik před přechodem,“ nastínil Jiří Klein.

Červená vrstva na vozovce se běžně používá v nebezpečných úsecích, a to například v zatáčkách, místech častých nehod i v nepřehledných oblastech, jako jsou horizonty. Někde červená barva lemuje přímo přechody pro chodce.

„Město by mělo přijít s nějakými nápady, jak tu situaci řešit. Problém je, že Revoluční je státní silnice a ulici K Nemocnici spravuje kraj. Město si tam nemůže dovolit něco udělat bez svolení majitele. Úpravy asi povolí, ale na naše náklady. Určitě by se to mělo řešit. Ty přechody jsou nebezpečné,“ uzavřel Jiří Klein.