Zatraktivnit službu baby a senior taxi chce novojičínská radnice, nově nemusí žadatelé o průkaz platit poplatek za jeho vydání.

Služba senior a baby taxi v Novém Jičíně | Foto: Deník / Adam Knesl

Služba také rozšířila síť nástupních a výstupních míst a nově sveze dopravce seniory nebo malé děti s doprovodem i do lékárny, na masáž, rehabilitaci nebo pedikůru. Přepravní službu mohou využívat senioři starší 65 let, zdravotně postižení občané a děti do čtyř let s doprovodem.