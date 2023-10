Sgrafito v Máchově ulici v Novém Jičíně pokryly v těchto dnech speciální nátěr a hnědá látka. Dílo významného ostravského scénografa Otakara Schindlera připravují specialisté na přesun.

Příprava sgrafita v Máchově ulici v Novém Jičíně na přesun - 5. října 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Je čtvrtek 5. října dopoledne. V Novém Jičíně sleduji práci dvojice mužů, kteří jsou zhruba v polovině délky sgrafita. To je již celé pokryté nátěrem okrové barvy. Pravou část z čelního pohledu kryje ještě další vrstva. Po chvilce jeden z mužů přesouvá rozkládací žebřík, stoupá po něm s rolí něčeho, co silně připomíná pytlovinu. Tu přichytává na horní hraně stěny s grafitem a pás látky spouští s pomocí kolegy až k zemi. Když ho i tam „ukotví“, jeden z mužů ho začne natírat čímsi, co vypadá a trochu i voní jako klíh. „To je speciální postup, který by to měl udržet pohromadě,“ říká Deníku jeden z mužů a dodává, že se jedná o italskou recepturu.

Dění u stěny zaujalo už hodně lidí. „Fotí si to, někteří říkají, jaká je škoda, že se to zbourá, protože nevědí, co tady děláme, jiní zase říkají, že to je dobře, že se to nezbourá,“ dodává muž. Na můj dotaz, kam se má sgrafito přesunout, odpovídá, že jen o několik metrů nalevo. Termín přesunu ale nezná. „To navazuje na více věcí,“ poznamenává.

O zachování sgrafita, které zdobí stěnu bývalé kočárkárny, jež byla součástí areálu bývalé školky podniku Tonak Nový Jičín, v loňském roce rozhodli novojičínští a krajští zastupitelé. Důvodem bylo, že majitel objektu, ve kterém kdysi sídlila tonakovská školka, plánoval jeho přestavbu.

„V té souvislosti má být tato zeď odstraněna. Proběhlo několik jednání s majitelem, zda je možné stěnu zachránit, zachovat na stejném místě a podobně. Vyšlo z toho, že na stávajícím místě není možné stěnu zachovat, ale existuje šance na přemístění sgrafita. Omítka se nalepí na speciální konstrukci, přenese se o kousek dál a tam se nalepí na novou stěnu, která kvůli tomu vznikne,“ sdělil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

K záchraně sgrafita město shromáždilo 850 tisíc korun, přičemž 400 tisíc poskytl Moravskoslezský kraj jako dotaci.

Novojičínské sgrafito, které Otakar Schindler vytvořil v roce 1967, je možné považovat za poměrně významné dílo, jehož obrázek se objevil také na obálce knihy o památkách v Moravskoslezském kraji. Již v roce 2021 projevil zájem o záchranu díla člen spolku Za krásnou Ostravu Jakub Ivánek, jenž byl ochotný kvůli jeho záchraně dílo přemístit do Ostravy. Jeho aktivita vyvolala diskuze, které vyústily ve skutečnost, že se o možnost záchrany začalo zajímat i město Nový Jičín.