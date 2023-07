Práce na vybudování skateparku a bikeparku v areálu letního stadionu v Novém Jičíně konečně začaly. Poté, co se městu opakovaně nedařilo vybrat zhotovitele, to napotřetí konečně vyšlo.

Stavba skateparku a bikeparku v Novém Jičíně - 20. července 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Město Nový Jičín vybralo firmu Hydro Gas Manufacture s. r. o., vysoutěžená zakázka je za 10,49 milionu korun s DPH. Firma již na ploše zahájila práce, výsledkem má být skatepark a bikepark na ploše 1300 metrů. Areál by měl být hotov do 30. listopadu letošního roku.

O stavbě skateparku v prostorách dolního asfaltového házenkářského hřiště se v Novém Jičíně hovoří už roky. Skejťáci to řešili tím, že si nějaké překážky vytvořili a instalovali sami. V poslední době už šlo ale spíše o torza překážek.

Do konkurzu na stavbu skateparku v Novém Jičíně se nikdo nepřihlásil

Vybudování skateparku a bikeparku se objevilo v loňském roce v plánu investic a počítalo se s tím, že nový areál bude hotov ve druhé polovině roku 2022. Jenže se nedařilo najít zhotovitele, ani loni, ani letos.

Restaurace a kavárny v centru Nového Jičína: s kartou si člověk vystačí

Střelba v Hrčavě. Drogy, celá vesnice to věděla a všichni si o tom jen povídali

VIDEO: Větřkovická přehrada. Jako první na Novojičínsku má pontonové molo

Soutěž už znovu nebude, nikdo se nepřihlásil

„Do veřejné soutěže se nikdo nepřihlásil, takže ji budeme vyhlašovat znovu. Máme informace, že firmě, která by o zakázku měla zájem, to teď nevycházelo, jiné na to nemají kapacity. Firem, které se na takové stavby specializují, není moc,“ řekl letos v únoru pro Deník místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Skateboardisty v Novém Jičíně čeká nový park, měnit se bude celý sportovní areál

Zhotovitelská firma Hydro Gas Manufacture s. r. o. Se zabývá návrhy a stavbou betonových skateparků od roku 2006.