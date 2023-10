Skejťáci, bajkeři i inlajnisti už netrpělivě okukují dění na bývalém asfaltovém házenkářském hřišti ve sportovním areálu v Novém Jičíně. Před očima jim tam roste nový skatepark a bikepark.

Stavba skateparku a bikeparku v Novém Jičíně - 5. října 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

V místě, kde si kdysi v Novém Jičíně nadšenci vytvořili skatepark z často podomácky udělaných překážek, už jsou nyní vidět betonové plochy, klopenky, lavice a přibývají další prvky.

Celobetonový skatepark měl vyrůst na ploše zhruba 1300 metrů čtverečních již v loňském roce, ale až napotřetí se podařilo vysoutěžit zhotovitele. Proto jeho výstavba začala až letos v červenci.

„Společně se skateparkem, který vzniká v prostoru bývalého dolního házenkářského hřiště, vznikne i bikepark. Skatepark a bikepark jsou prvky, které ve městě chybí. Důkazem toho je i využívání U-rampy, která zde byla dříve umístěna, ale z důvodu havarijního stavu musela být odstraněna. Věříme, že si skatepark najde své uživatele a bude sloužit široké veřejnosti ke sportovnímu vyžití,“ uvedl pro Deník již dříve místostarosta města Nový Jičín Václav Dobrozemský.

Jako zhotovitele město Nový Jičín vybralo firmu Hydro Gas Manufacture s. r. o., vysoutěžená zakázka je za 10,49 milionu korun s DPH. Areál by měl být hotov do 30. listopadu letošního roku. O stavbě skateparku v prostorách dolního asfaltového házenkářského hřiště se v Novém Jičíně hovoří už roky. Skejťáci to řešili tím, že si nějaké překážky vytvořili a instalovali sami.