Město Nový Jičín zatím žádné zdražování neavizuje. Tisková mluvčí Nového Jičína Marie Machková pro Deník uvedla, že město neplánuje aktuálně žádné zdražování. „Není v plánu zdražování vstupného do kina či divadla, stejně tak město neplánuje zvyšování poplatků za svoz odpadu ani dalších poplatků. Podobné je to s městskou hromadnou dopravou, kde město rovněž nechystá navýšení jízdného. V tomto případě ale musím upozornit, že ceny MHD přizpůsobujeme ostravskému dopravnímu systému ODIS. Od nich máme deklaraci, že zatím zdražování neplánují,“ uvedla Marie Machková.

U podnikatelských subjektů už to ale vypadá jinak. Z oslovených zatím pouze v Solárním studiu Shark v Novém Jičín o zdražování neuvažují. „Máme na několik let zafixovanou cenu energií, a to stále platí. Takže zatím nehodláme zdražovat,“ uvedl provozovatel Solárních studií Shark Václav Šmoček.

Ondřej Konvička, ředitel Pekárny Lomná, která dodává pečivo do prodejen na Novojičínsku, nastínil, že zdražení zřejmě bude nutné u všech výrobců nebo poskytovatelů služeb. „Pokud cena energie stoupne třikrát, tak to nikdo neunese. U nás to dělá nárůst asi dvanáct milionů na rok, není na to kde brát. Jiná cesta než úprava cen není. Dodavatelé surovin už mi oznámili, že budou zdražovat, zdražují obalové materiály, o energiích nemá smysl se bavit a lidská práce nezlevňuje. Nedá se to unést. Uvidí se, kam až se to potáhne,“ řekl Ondřej Konvička

Zdražování se asi nevyhne ani Kosmetický salón Iris v Novém Jičíně. Jeho provozovatelka Iveta Hinnerová sdělila, že se úpravám cen směrem vzhůru brání, jak to jde. „Ale asi to bude potřebné. Uvidíme podle vývoje. Myslím si, že se to dotkne všech,“ podotkla.

Zdraží pravděpodobně i kadeřnické služby. Pavlína Rendlová, která v Novém Jičíně provozuje PR Hair Style, předpokládá, že bude muset s cenami nahoru. „Dodavatelé mi zvyšují ceny za materiál, takže asi budu muset s cenami také něco udělat. Už jsem to i klientům začala říkat, že budu muset tak o pět, deset procent navýšit ceny,“ přiznala Pavlína Rendlová.

Podobně vidí situaci i Aleš Jurnykl provozovatel kadeřnického salonu Alatelier. „Určitě budeme muset k úpravám cen směrem nahoru sáhnout, protože se zvedají ceny úplně všeho – materiálu, energií… To zvyšování nákladů je rapidní,“ konstatoval Aleš Jurnykl a hned dodal, že se mu ale do zdražování nechce. „Problém je, že lidem vůči tomu adekvátně nerostou platy, takže si pak nebudou moci dovolit služby, na které byli zvyklí, nebo v takové frekvenci. Půjdou třeba do levnějších služeb, méně kvalitních, a je to pak začarovaný kruh,“ dodal Aleš Jurnykl.