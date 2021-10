Občané se mohou vyjádřit nejen k nabídce spojů a dochvilnosti autobusů, ale také k tomu, zda jim například vyhovuje počet autobusových zastávek. „Máme v plánu například prodloužení některé z linek k obchodnímu centru v Šenově u Nového Jičína, častější zastavování spojů na zastávce Sokolovská nebo zřízení speciální víkendové linky, která by jezdila z autobusového nádraží přes Loučku až do Kojetína,“ doplnil Syrovátka.

Novojičínská radnice chce zjistit, jak občané vnímají cestování městskou hromadnou dopravou a co by v ní rádi změnili. Připravila pro ně dvoustránkový dotazník, který bude podkladem pro vypracování nových jízdních řádů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.