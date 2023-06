Několik dnů mohli lidé "známkovat" na webových stránkách Deníku vedení svých radnic. Vystavili jim vysvědčení. Ke čtveřici okruhů se vyjádřili nejprve čtenáři Deníku a potom zástupci města. Šlo o problematiku dopravy, bytové politiky, bezpečnostní a sociální politiky a podporu sportu.

Deníku za Nový Jičín odpovídali místostarostové, jednotně a po společné konzultaci. Starosta Stanislav Kopecký nebyl v úřadě zastižen kvůli dovolené.

Už u tématu s názvem Doprava včetně parkování, infrastruktury pro cyklisty a chodce nedopadl ve známkovací anketě Nový Jičín dobře. Ke známce čtyři nebo dokonce pět se přiklonilo celkem 124 hlasů, z toho 103 respondentů Deníku bylo pro nedostatečnou. Pozitivních nebo spíše pozitivních hodnocení bylo jen 58.

„V dopravě předpokládáme, že panuje stále nespokojenost s parkováním. Je to problém všech měst, protože sídliště na takové množství automobilů nejsou stavěná. Podle schválené koncepce postupně parkovací místa stavíme tam, kde to je možné, naposledy například v ulicích Dlouhá, Smetanovy sady, Nerudova nebo Revoluční. Co se týče cyklistické a pěší dopravy, tam síť cyklostezek postupně rozšiřujeme a doplňujeme prvky posilujjícími bezpečnost chodců,“ reagují na špatné hodnocení místostarostové z Nového Jičína.

Nejhorsí známky: bytová politika Nového Jičína

Nejhorší známky však vedení Nového Jičína dostalo v rámci okruhu s názvem Bytová politika – jak dostupné jsou byty v Novém Jičíně. Pětku dali respondenti sto dvacetkrát, zatímco jedničku jen pětadvacetkrát.

„U bytové politiky vnímáme nedostatek bytů. Nové byty není jednoduché realizovat, protože je to velmi nákladná investice. I zde se však blýská na lepší časy, v minulém roce se podařilo dokončit bytový dům K Archivu s 39 startovacími byty pro mladé rodiny a chystá se spolupráce s developery na stavbě bytových domů v ulici Bohuslava Martinů. Podařilo se také dokončit přípravu pozemků pro rodinné domy v lokalitě Za školou, které zde již postupně vznikají, a brzy se budou prodávat pozemky pro stavbu rodinných domů Pod Skalkou,“ píší radní.

Další známkovaný okruh zněl: Vytváření bezpečného města a vstřícnost sociální politiky vůči ohroženým. Tady vyšlo průměrné hodnocení výborných a chvalitebných vůči dostatečným a nedostatečným zhruba v poměru 1 ku 2.

„Nedokážeme říct, s čím konkrétně jsou nespokojeni ti, kteří dali horší známky. Náš sociální systém považujeme za kvalitní, a to jak ten městský, tak pokud jde o spolky, které ve městě působí a které město dotuje,“ uvádějí místostarostové s tím, že nějaké negativní ohlasy v této oblasti nezaznamenali.

Poslední okruh se týkal podpory sportu, zda je počet sportovišť dostatečný a zda je lze využívat pro volný čas. V tomto případě bylo lepších známek více než těch špatných. A to zhruba v poměru 4 ku 3.

