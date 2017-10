Nový Jičín zřídí senior a baby taxi

Zajišťovat dotovanou dopravu budou technické služby dvěma elektromobily. Jedna jízda bude klienta stát 20 korun.

Senior taxi. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Novou službu baby a senior taxi, která už funguje v řadě měst po celé republice, budou penzisté a rodiče s malými dětmi využívat od dubna příštího roku.

Cílem radnice je usnadnit těmto občanům přepravu k lékaři a na úřady.

„Při přípravě této aktivity jsme využili zkušeností jiných měst. V republice provozuje senior nebo baby taxi více než 50 obcí. Věříme, že i u nás bude tato nová služba využívána a občanům usnadní cestu do zdravotnických zařízení, na úřad práce, kde se vyřizují různé příspěvky, na okresní správu sociálního zabezpečení, na městský úřad. Starší lidi se sníženou soběstačností může bezplatně doprovodit další osoba,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Konkrétně je „městská taxi“ určena pro občany od 65 let a zákonné zástupce dětí do věku čtyř let.

ELEKTROMOBILY V ULICÍCH

Počet jízd je omezen na šest měsíčně a za jednu klient zaplatí pouhých 20 korun.

„Taxislužbu budou zajišťovat místní technické služby, které budou mít k dispozici dva elektromobily. Zájemce o senior nebo baby taxi si bude muset na odboru sociálních věcí vyřídit průkazku, do které se mu budou vyznačovat realizované jízdy. Za vydání průkazky na celý rok zaplatí žadatel 30 korun,“ podala další informace Marie Machková, mluvčí novojičínské radnice.

Taxislužba se bude objednávat telefonicky u technických služeb jeden až dva dny dopředu.

PŘEPRAVA V PRACOVNÍ DNY

„V případě náhlého onemocnění dětí lze službu přivolat i v daný den a zajistit převoz k lékaři,“ vysvětlil starosta s tím, že nová služba bude fungovat v pracovní dny od 6.30 do 14.30 hodin.

„Protože i městská hromadná doprava bude díky novým elektrobusům ekologická, tak i senior a baby taxi budou zajišťovat elektromobily v pětimístné verzi. Pro přepravu dětí budou vybaveny i dětskými sedačkami. Auta musejí být prostorná, aby se do nich vešel skládací invalidní vozík, francouzské hole, kočárek,“ poznamenal Jaroslav Dvořák.

Kolik bude nová služba město ročně stát, radnice přesně zatím neví. „Podle analýzy, kterou provedli pracovníci odboru sociálních věcí a technických služeb, se roční výdaje města budou pohybovat kolem 1,4 milionu korun, tržby by mohly přesáhnout sto tisíc korun,“ sdělila na závěr mluvčí Nového Jičína.