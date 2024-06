Více než sto čtyřicet v Moravskoslezském kraji, z toho šest přímo na Novojičínsku. Takový je počet svatostánků, které přidají v pátek 7. června k Noci kostelů. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky jinak nepřístupných míst nebo třeba v Šenově i na příjemné zpestření.

Kostel sv. Martina Tourského v Šenově u Nového Jičína zpříjemní letošní Noc kostelů i grilováním či koštem mešního vína | Foto: Deník/Radek Luksza

Ten v Šenově u Nového Jičína ukáže snad vše, s výjimkou tří podzemních krypt s ostatky šlechticů. A jako bonus bude košt mešních vín. „Šenovský kostel sv. Martina Tourského bude po letech na Noc kostelů znovu otevřen. Letos slavíme třicet let od osamostatnění obce, a tak budou zpřístupněna některá místa, která běžně nebývají. Lidé se dostanou třeba na věž či nad loď kostela pod dřevěnou střechu,“ láká farník Vojtěch Orlík. Organizátoři nechají nahlédnout do historie chrámu, co zajímavého se tady odehrálo. Nad oltářem spatří návštěvníci stropní fresku, jejímž autorem je Ingác Sutler. První písemná zmínka o kostele je stará asi šest set let.

Pro ty, kdo se nebojí výšek, připravili v kostele sv. Martina Tourského výstup po protipožárním žebříku. V mezipatře se dá úzkým průlezem nahlédnout, ale také vstoupit přímo nad chrámovou loď a vidět shora kamenné klenby, které jinak kryje střecha.

O patro výše, kam se jde po strmých dřevěných schodech, ukazuje Vojtěch Orlík starý hodinový stroj, bohužel dnes už nefunkční. A porouchané je momentálně také ovládání levého a menšího ze dvou zvonů šenovského kostela. „Ten pravý ale používáme pravidelně na nedělní bohoslužby a taktéž vyzvání ve dvanáct hodin a v šest hodin večer,“ říká farník v roli průvodce.

Noc kostelů v Šenově bude od 17:45 a nabídne kromě prohlídky i koncert scholy zdejší farnosti, grilování venku, výstavu liturgického náčiní s vysvětlením, k čemu slouží, nebudou chybět ani mešní vína. „Ty máme česká, rakouská a španělská. Běžně je při liturgii používá kněz. Letos to bude výjimečné v tom, že je ochutnají i návštěvníci,“ vysvětluje Vojtěch Orlík.

Noc kostelů 2024 skončí v Šenově u Nového Jičína odtroubením večerky, a to hodinu před půlnocí z chrámové věže.