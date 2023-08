Matthäus Stach, jméno, které mnohým moc neřekne. Rodák z Mankovic přitom dosáhl v určitém ohledu celosvětového významu. V čem konkrétně?

Nový park Moravských bratří v Mankovicích - 16. srpna 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

O Matthäusi Stachovi, ale i dalších Moravských bratřích, je možno dozvědět se více v novém Parku Moravských bratří v Mankovicích.

Parčík, který je již v těchto dnech dokončený, se nachází hned vedle stavení, kde se 14. února 1711 Matthäus Stach narodil. Ten v roce 1728 odešel do exilu do Herrnhutu, odkud byl v roce 1799 vyslán na misii do Grónska jako první moravský misionář v historii.

Je autorem grónské gramatiky a slovníku a také prvních spisů seznamujících Evropu s jazykem Eskymáků. „Právě zejména rodině Stachových, ale také památce Moravských bratří je park věnován,“ sdělila již dříve pro Deník starostka Mankovic Martina Blažková.

V zadní části parku od silnice se tak jeho návštěvníci dozvědí více nejen o početné rodině Stachů, jejíž členové patřili mezi tři desítky exulantů z Mankovic, ale také o historii Moravských bratří, jejich útěku z rodné vlasti do exilu, putování po světě a mnohé další zajímavosti. Tato část parku je bude zároveň příjemný odpočinkovým místem.

„Přední část bude sloužit jako pietní místo. Protože nám v Mankovicích chybí místo, kde by se pozůstalí mohli rozloučit se zesnulým, který nebude pohřben na zdejším hřbitově. Lidi se doposud s tím člověkem loučí přímo na silnici. To byl také původní záměr,“ vysvětlila Martina Blažková, která později pro Deník doplnila, že oficiálně park obec představí zřejmě v září. „Počkáme, až tam trochu vyroste tráva,“ vysvětlila důvod starostka Mankovic.