NOVÝ JIČÍN - Regiment Harrach bude dělat čestnou stráž císařovně Marii Terezii.

Emanuel Grepl (v bílém) a Eduard Valeš (po jeho pravé ruce) se v sobotu zúčastní slavnosti, týkající se příjezdu Marie Terezie v chorvatském Kutjevu. | Foto: ARCHIV/Eduarda Valeše

Členové novojičínského pěšího pluku Harrach budou reprezentovat město v chorvatském Kutjevu

Čtyři členové novojičínského historického pěšího pluku Graf Xavier Harrach Nr. 7 dnes vyjíždí vozem do Chorvatska, kde se v sobotu zúčastní velkolepé akce týkající se příjezdu císařovny Marie Terezie do Kutjeva v roce 1742.

„Regiment Harrach má dělat čestnou stráž císařovně. Jedeme do kraje zvaného Slavonsko, což je bývalá rakousko-turecká hranice. Konkrétně se jedná o města Kutjevo a Požega. Příjezd císařovny Marie Terezie pořádají naši přátelé, panduři z německého Halsbachu. Budeme vlastně součástí divadelního představení, které dohromady sehrajeme pro diváky a hosty z řad starostů a krajských hejtmanů Chorvatska,“ vysvětlil Eduard Valeš, člen Harrachova pěšího pluku. „V pluku představuji barona Franze Trencka, velitele slavonských pandurů, jemuž se přezdívalo Rudý ďábel. Budu mít tu čest vystřelit i slavnostní salvu,“ doplnil Valeš.

Právě v Kutjavu se rekrutoval Trenckův dobrovolnický sbor Panduři, kteří se svými pověstnými válečnými akcemi proslavili v první Prusko-Rakouské válce. U pandurů také začínal v roce 1743 i slavný generál Laudon. Panduři se v letech 1741 až 1745 podíleli ve válce o rakouské dědictví a prosluli svojí neohrožeností v bojích, ale také krutostí.

Další člen pěšího pluku Harrach, Emanuel Grepl, bude dělat garde císařovně. „Budu představovat jednoho ze zrádných rakouských důstojníků. Nesmíme dovolit, aby se jedna žena, tedy císařovna Marie Terezie, dostala do čela habsburského císařství. Ta se však o zrádném spiknutí dozví. Jako rakouský důstojník pak musím žádat o její milost. Žádné hlavy nepadnou,“ zasvětil veřejnost do části divadelního scénáře Grepl, který musel svůj text nastudovat v chorvatštině. „V Chorvatštině budu reprodukovat i testament od císařovny, týkající se jmenování barona Trencka plukovníkem. Cizí jazyk ještě stále dobrušuji, snad to všechno klapne,“ sdělil před odjezdem Grepl s tím, že se jedná o nejvzdálenější cestu regimentu.