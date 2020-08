O Bílovecký zámek mají zájem v Německu

Das Schloss Wagstadt und sein steinernes Geheimins, pod takovým názvem vyšel 24. července článek v německých novinách Sudetendeutsche Zeitung. Autorem textu jehož překlad je Zámek Bílovec a jeho kamenné dědictví je kastelán bíloveckéh­o zámku Eduard Valeš.

V bíloveckém zímku je co k vidění. Jeho expozice by se měla rozšířit až do suterénních prostor, kde budou exponáty připomínající středověk. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Kastelán v textu přibližuje historii zámku, včetně té pohnuté, kdy zámek vyhořel – poprvé v roce 1729, podruhé v květnu 1945, kdy ho někdo vyraboval a opět zapálil. Eduard Valeš se rovněž zmiňuje o archeologických průzkumech, které na zámku probíhaly a probíhají.

„V prostorách bývalé zámecké kuchyně (černé kuchyně) se za druhotně přezděnou nikou nacházela barokní spižírna přes kterou se dalo zcela jistě projít do dnes už neexistujícího čtvrtého křídla zámku. Centrum Štramberka ožije v neděli pouličním uměním. Bude tu Buskerfest Přečíst článek › Také v této možná více jak 70 let skryté prostoře se ukrýval opravdový poklad v podobě černě glazovaných kamnových kachlí se siluetou polského krále Stanislava Augusta Poniatowského. Souběžně probíhající archeologický průzkum zámecké zahrady nám zase odhalil zajímavou skutečnost, že ještě v 18. století byl kolem zámku vodní příkop a vstup do zámeckých prostor byl možný pouze po mostě. Kolem zámku také procházely kanalizační stoky ze 17. a 18. století. Tyto určitě hodně zajímavé nálezy budou prezentovány návštěvníkům zámku v nově budované expozici středověku, která by měla být otevřena na podzim letošního roku,“ uvádí v textu kastelán, jehož se Deníku v těchto dnech nepodařilo kontaktovat.

