Odběrové místo v Novém Jičíně bylo aktivováno 25. března. Tisková mluvčí společnosti Agel Radka Miloševská připomněla, že využít ho mohou lidé, jež k odběru indikoval epidemiolog Krajské hygienické stanice a praktický lékař.

Odběrové místo je přístupné ze Slovanské ulice a pacienty odebírá od pondělí do neděle, přes pracovní týden od 8 do 16 hodin, o víkendu od 8 do 12 hodin. Ředitel Nemocnice Nový Jičín Jan Káňa sdělil, že hasiči odběrové místo v areálu nemocnice připravili už v průběhu předminulého týdne.

„Minulou středu začala novinka fungovat v praxi. Minulý týden začali nově nemocné k odběru odesílat také praktičtí lékaři. V praxi to znamenalo obrovský nárůst pacientů, což bylo i impulsem aktivovat odběrové stanoviště v Novém Jičíně,“ uvedl Jan Káňa s tím, že zájem o testování je enormní. Vzhledem k tomu, že lidé přicházejí do nemocnice houfně, musela hladký průběh odběrů a dostatečný rozestup čekajících především v prvních dnech testování, stejně tak i dopravní situaci, průběžně usměrňovat a koordinovat také Městská policie Nový Jičín.

„Na první den jsme měli naplánovanou kapacitu šedesát odběrů, ale abychom nemuseli nikoho odmítnout, odebrali jsme nakonec lidí sedmdesát. Během víkendu jsme v sobotu i neděli přetáhli odběrový čas o dvě hodiny, abychom uspokojili všechny zájemce,“ doplnil ředitel nemocnice Káňa a poznamenal, že samotné vyšetření není až tak časově náročné, odběr trvá jen pár sekund a odebrání anamnézy se pohybuje v řádu minut.

„Odebrané vzorky putují víckrát denně do laboratoře s volnou vyšetřovací kapacitou k vlastní analýze. Výsledek se pacient dozví od svého lékaře či hygienika,“ dodala Radka Miloševská a upozornila, že další urychlení procesů vyhodnocování vzorků přinese pořízení nového vysokokapacitního přístroje, který byl v úterý doručen do ostravské laboratoře AGELLAB. Vybavení, které vyhodnotí 900 vzorků denně, bude nejvýkonnější v Moravskoslezském kraji a do ostrého provozu by mělo být spuštěno do konce příštího týdne.