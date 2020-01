„IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se senior v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Novém Jičíně Daniela Susíková. Zde si mohou zájemci vyzvednou obálku od poloviny prosince, od nového roku je k dispozici také v novojičínském SeniorPointu na Revoluční ulici.

Držitel obálky musí vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky. „Tu musí umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepku nebo magnetku je vhodné připevnit na dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu,“ vysvětluje dále mluvčí novojičínské radnice Marie Machková s tím, že záchranáři tak budou upozorněni, že potřebné informace o pacientovi naleznou právě v jeho lednici. „Informace v IN.F.Obálce mohou posloužit k záchraně zdraví nebo života seniora,“ dodala Susíková.

Do nového projektu se zapojil také městský úřad v Kopřivnici a obálky jsou již v současné době k dostání na místní radnici. „Senior si může u nás na odboru sociální věcí a zdravotnictví nebo Senior Pointu vyzvednout obálku, do které vypíše informace o svém zdravotním stavu, lécích které užívá a kontaktů na své blízké. Tuto obálku umístí do lednice,“ nastínila Pavla Zrunková z odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

A proč zrovna do lednice? „Podle tvůrců projektu je lednice nejen dobře rozpoznatelným místem pro záchranáře, vlastní ji každý, ale třeba v případě požáru objektu v ní vydrží ona obálka,“ prozradila dále úřednice.

„ Kopřivnice obdržela v první vlně 1 500 obálek. Mohou si je zdarma vyzvednout nejen sami senioři, ale také jejich blízcí,“ připomněla na závěr mluvčí města Kopřivnice Jana Hromočuková.