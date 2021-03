O tom mohou lidé v Bílovci a okolí hlasovat v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu až do konce března.

Po loňském nultém ročníku participativního rozpočtu, který se i navzdory koronavirovým omezením setkal s velkým ohlasem u občanů, se vedení města Bílovce rozhodlo pokračovat, a vyhlásilo začátkem roku jeho první ročník, na který vyčlenilo 150 tisíc korun.

„Přihlášeny máme celkem čtyři projekty, které splňují veškeré podmínky, a občané tak až do konce března mohou hlasovat o vítězi,“ hlásí starostka města Bílovce Renata Mikolašová a pokračuje: „Projekty prezentujeme prostřednictvím webových stránek a Facebooku, kde lidé mohou využít hlasování on-line nebo prostřednictvím QR kódu, ale i ve zpravodaji města Bílovce, kde je navíc i tištěný hlasovací lístek. Pro ten si mohou přijít zájemci i na radnici.“

Svůj hlas mohou dát kterémukoli ze čtyř přihlášených projektů všichni občané Bílovce a místních částí starší 15 let.

Občané Bílovce budou vybírat projekt.Zdroj: město Bílovec

Projekty se představují

První projekt s názvem Posuňme Bílovec do 21. století a zbavme se otravného vyplňování tištěných formulářů, navrhl Jan Halász. „Můj návrh je velmi jednoduchý a může pomoci každému, kdo si potřebuje něco vyřídit na městském úřadě, musí vyplnit tištěný formulář a najít osobu, které ho předat. Navržený On-line formulář mohou zájemci vyplnit přímo v mobilu, tabletu nebo PC a jedním kliknutím bude odeslán kompetentní osobě,“ popisuje Jan Halász svůj projekt v hodnotě 50 tisíc korun, což je třetina financi, které město Bílovec pro letošní participativní rozpočet vyčlenilo.

Finančně nenáročný je také druhý projekt s názvem Skoč si panáka aneb Malovaná hřiště od Richarda Ocáska, který se aktivně zapojil už do nultého ročníku. Tentokrát navrhuje atraktivní hřiště bez stavebního povolení a vysokých nákladů na realizaci, která by vznikla nejen v Bílovci, ale i ve Staré Vsi, Lubojatech, Bravinném, Výškovicích, Lhotce a Ohradě. „Jedná se o speciální barevné nástřiky různých her a obrázků jako jsou skákací panáci, hlavolamy s abecedou, hra člověče nezlob se apod., na nichž by si děti, ale i dospělí v rámci svých volnočasových aktivit mohli hrát. Obrázky budou nastříkány speciálními ekologickými barvami, které jsou dobře viditelné. Tato hřiště jsou zcela bezúdržbová a dostupná všem,“ navazuje Richard Ocásek.

Třetí návrh přihlásila Nikola Arátorová a jde o smyslově-relaxační zahradu, prostřednictvím níž by lidé mohli využívat například balanční most, hmatník, dendrofon, bosonohou stezku, piškvorky nebo smyslového ježka. „Navrhuji vytvořit tento smyslový areál v Zahradní ulici, kde nedávno vzniklo workoutové hřiště a nachází se navíc v blízkosti mateřských škol i nově vybudovanému domu pro seniory,“ říká autorka.

Podobně je zaměřen také poslední projekt Lucie Drahošové s názvem Zábavně-edukační dřevěné prvky pro děti a mládež. „Jde o vytvoření naučně-zábavné zóny pro nejen pro děti a celé rodiny, ale i pro mateřské a základní školy. Herní a výukové prvky v přírodním designu by byly umístěny v parku vedle kostela sv. Mikuláše nebo v blízkosti bílovecké přehrady, aby byly dostupné co největšímu množství lidí.

Vítězný projekt bude zrealizován ještě v letošním roce a zpříjemní tak život bíloveckým občanům.