Když se podíváme na krásu Velkého Javorníku, Malého Javorníku a Kyčery, pak těžit v této přírodě, je jako otevřít bordel v chrámu svatého Víta. To jsou slova, která už dříve pronesl předseda Matice Radhošťské Drahomír Strnadel, dlouholetý starosta Trojanovic.

Občanské sdružení Naše Beskydy proti Dolu Frenštát. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Právě na katastru Trojanovic se dodnes nacházejí těžní věže a areál zamýšleného Dolu Frenštát. Dolu, který nikdy nezahájil činnost, a to i kvůli odporu lidí z Trojanovic a z dalších více než dvaceti obcí. Proti těžbě se postavilo také sdružení Naše Beskydy, které začalo působit v roce 2004 a před několika dny zaniklo – svůj úkol splnilo.

„Podnětem pro vznik občanského sdružení bylo povolení hornické činnosti na Dole Frenštát. Toto povolení vydal Okresní Báňský úřad v Ostravě v roce 2004. Sdružení Naše Beskydy začalo okamžitě po svém založení organizovat akce, které vedly a stále vedou ke zviditelnění celé problematiky. Cílem sdružení je zvýšit informovanost občanů o snahách těžařské společnosti v našem regionu a všemi legálními kroky zasahovat proti nezákonnému jednání OKD,“ charakterizovalo se na svých stránkách sdružení Naše Beskydy.

Už v listopadu 2004 stálo sdružení za uspořádáním happeningu Sbohem doly! Tehdejší místopředseda Marian Žárský pro Deník uvedl, že jen v kulturním domě se pod protest proti těžbě uhlí v Beskydech podepsalo 2117 lidí.

V květnu 2007 zástupci sdružení s hosty symbolicky uložili do kaple na Radhošti dekret o uzamčení země valašské na sto roků před těžaři, k němuž se připojilo 24 obcí. Z iniciativy sdružení také v roce 2010 vznikla zvonička na Horečkách v Trojanovicích, která na každoročním setkání odzváněla snahám těžařů.

Kromě zmíněných symbolických gest členové občanského sdružení stále jednali a iniciovali různá jednání, která by vedla k likvidaci Dolu Frenštát.

„Za ty roky to byly možná stovky výjezdů, na kterých jsme se setkali s různými poslanci a dalšími ústavními činiteli, se všemi předsedy vlády, s ministry. Někdy to vypadalo tristně – když už se něco podařilo, tak vláda padla,“ popsal s úsměvem Marian Žárský s tím, že úředníci nechtěli dělat žádná zásadní rozhodnutí. „Takže někdy jsme fakt odjížděli otrávení, ale vždycky to jednání, i když vypadalo jakkoliv špatně, ve výsledku k něčemu vedlo. Žádná cesta nebyla zbytečná. Vytvořili jsme takový obraz sdružení Naše Beskydy, že oni věděli, že jim nikdy nedáme pokoj,“ pokračuje Marian Žárský.

Bývalý místopředseda sdružení ví, že mnozí budou poukazovat na skutečnost, že Důl Frenštát zrušil stát kvůli tomu, že zjistil, že se mu těžba nevyplatí. „A to je pravda. Však naším úkolem nebylo nic jiného, tedy říkat to státu mnohem dříve, než na to přišel. A naší zásluhou je to, že jsme dokázali spojit mnoho a mnoho lidí, zaměstnavatelů, starostů, občanů a získali jsme čas. Stát nakonec zjistil, že naše hory, Beskydy, mají větší hodnotu, než to, co je pod nimi,“ dodal Marian Žárský.

Členové sdružení dopředu avizovali, že až bude definitivně jisté, že Důl Frenštát nezahájí činnost, tak sdružení ukončí činnost. Tak se i stalo a v pátek 24. listopadu se společně s příznivci sešli k symbolické rozlučce v Trojanovicích. V Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. „Po celou tu dobu jsme si představoval, jaké to bude, až padne definitivní rozhodnutí o likvidaci toho dolu. Když to pak přišlo, necítil jsme nic. Prostě jsem to bral, jako, že se to stalo. Až na tom setkání v památníku, ve společnosti těch lidí, to na mě dolehlo. Uvědomil jsme si, že jsme za tu dobu zešedivěli, slezly nám vlasy, ale seznámili jsme se s mnoha kvalitními lidmi a získali je na svou stranu. A v tom je přesah celé té snahy,“ uzavřel Marian Žárský.