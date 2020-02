Loni okolo listopadu dostala obec Heřmanice u Oder informaci od COOP Jednota, spotřebního družstva v Hodoníně, které v obci provozovalo jedinou prodejnu, že Jednota jako provozovatel je ve ztrátě, a tudíž, ať se obec na jejím pokrytí podílí.

Starostka Heřmanic u Oder Vendula Jarošová pro Novojičínský deník uvedla, že obec neměla moc variant na výběr. „Postavili nás před hotovou věc. Buď budete platit asi třiačtyřicet tisíc korun měsíčně, nebo obchod zavřeme,“ řekla Vendula Jarošová a dodala, že pro obec by to bylo hodně peněz.

A tak se na vchodových dveřích do prodejny objevilo oznámení, že Jednota k 31. prosinci 2019 provozovnu uzavírá a lidé že si mohou případně nakoupit v sousedních Heřmánkách.

Jednota nabídla budovu obchodu k odprodeji, zastupitelé Heřmanic u Oder, které mají okolo 330 obyvatel, se shodli, že objekt za 1,035 milionu korun, dle znaleckého posudku, koupí. „Zdálo se nám to jako přijatelná částka pro obec. Báli jsme se, že když to nekoupíme, mohl by to koupit spekulant a kdo ví, co by tam bylo. Obchod tady chybí,“ pokračovala Vendula Jarošová.

V současnosti COOP Jednota provozuje na Novojičínsku 47 provozoven. Nejvíce, čtyři, v Odrách.

Obec se nyní snaží obchod pronajmout za symbolickou korunu. „Oslovili jsme Hrušku, ale ti by chtěli, ať jim hradíme půlku energií a osmdesát tisíc korun ročně. Šli bychom do toho, kdyby nám na to kraj něco přispěl. Některé kraje to tak mají. Chceme to nabídnout, jestli by to někdo nepronajal a neprovozoval tam ten obchod, Hruška je krajní mez,“ podotkla heřmanická starostka a dodala, že paradoxní na věci je, že budovu obchodu postavili obyvatelé obce v rámci akce Z, Jednota Hodonín ji získala za korunu a obci pak prodala za více než milion korun.

Dalším paradoxem bylo, že v obchodě v Heřmánkách, které mají asi 165 obyvatel, společnost COOP Jednota Hodonín, spotřební družstvo, ukončilo provozování obchodu, na nějž odkazovalo, jen o měsíc později. Starosta Heřmánek Roman Műnster pro Novojičínský deník sdělil, že dostali podobnou nabídku, jako Heřmanice u Oder.

„Problémy s odchodem Jednoty jsme tady řešili už před dvěma roky. Tehdy nám nabídli budovu k odprodeji a my jsme ji koupili. Jednota ji pak měla k provozování v bezplatné zápůjčce. To fungovalo asi do konce minulého roku, kdy Jednota řekla, že pro ně je to nerentabilní a budou pokračovat pouze za podmínek, kdy jim budeme dávat měsíční příspěvek,“ doplnil Roman Műnster a upřesnil, že Jednota chtěla měsíčně více než 40 tisíc korun s DPH, což by pro obec byl velký zásah do rozpočtu.

Obec proto spolupráci s Jednotou ukončila. „Spolupráce byla do té doby dobrá. Věděli jsme, že to pro ně není rentabilní, ale když přišli s tou poslední podmínkou, tak už to nešlo. To by bylo neúnosné,“ vysvětlil starosta Heřmánek.

Milena Kadlecová, předsedkyně představenstva a ředitelka družstva COOP Jednota Hodonín k požadovaným částkám řekla, že pokud mají v obcích provozovny, které jsou ztrátové, obracejí se na ně s žádostí o příspěvek.

„Má-li obec zájem, aby ta provozovna pokračovala, vyžadujeme takovou částku, která by znamenala alespoň vyrovnané hospodaření,“ sdělila Milena Kadlecová.

V Heřmánkách kývli na nabídku Hrušky, která chtěla od obce 80 tisíc korun na rok. Společnost Hruška otevřela obchod v Heřmánkách 14. února.